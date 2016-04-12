Во Владивостоке состоится благотворительный гараж-сейл

В воскресенье, 17 апреля, во Владивостоке пройдет весенний благотворительный гараж-сейл Владмамы «Неси добро!». Ничего подобного в приморской столице еще не происходило: на территории 2000 кв.м. состоится настоящий городской праздник доброты, радушия, открытости и отзывчивости.

Огромное пространство крытой парковки будет разделено на 4 тематических сектора: вкусностей, творчества, развлечений и распродажи детских и взрослых вещей. Здесь пройдут творческие мастер-классы, выставки-продажи рукотворных шедевров, беспроигрышные лотереи, интересные аукционы. Развлечений для детей и взрослых будет предостаточно: это и выступления творческих коллективов, и аквагрим, и показательные выступления юных артистов, и возможность сделать красивые фотографии в тематической фотозоне. Весело и с пользой проведя время, участники и гости мероприятия окажут неоценимую поддержку нуждающимся в помощи детям, поскольку все собранные средства – от продажи домашних тортов, пирожных, печенья, одежды, игрушек, уникальных изделий ручной работы, а также от участия в мастер-классах и лотереях пойдут исключительно на эти цели.

Главное слово этого дня и этого события — добротворительность. Умение, желание и готовность творить добрые дела, создавать красивые вещи, способность делиться с другими людьми радостью, хорошим настроением и доброжелательностью — вот что объединит всех участников и гостей гараж-сейла «Неси добро!». Благодаря организационной поддержке мероприятия со стороны администрации торгового центра «Березка», а также всем участникам праздника даже скептики убедятся в том, что благотворительность может быть яркой, позитивной и радостной

Организаторами городского благотворительного гараж-сейла «Неси добро!» стали информационный семейный портал «Владмама», благотворительный фонд добровольной помощи детям «Владмама» и администрация торгового центра «Березка».

Отвечая на вопрос, на что пойдут собранные средства, главный редактор портала «Владмама» и президент одноименного благотворительного фонда помощи детям Ольга РОМАНОВА поясняет: «Благотворительный фонд «Владмама» помогает детям, находящимся в детских домах, коррекционных интернатах, социально-реабилитационных центра и социальных отделениях больниц; детям, имеющим особенности развития и ограниченные возможности здоровья; детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также детям, имеющим тяжелые заболевания, требующие дорогостоящего лечения или реабилитации. Для оказания этой помощи в фонде действуют три блока программ. Для социализации детей – а это главное направление деятельности фонда, мы стараемся сформировать у подшефных навыки для самостоятельной жизни и ответственности за нее, то есть «давать не рыбу, но удочку!» - нами разработаны такие программы, как «Творческая мастерская», «Одаренок», «Выпускник», «Я - личность!». Аналогичная помощь предоставляется и детям с ограниченными возможностями здоровья, находящимся в трудной жизненной ситуации. На это рассчитаны программа «Особые дети», проекты «Клуб приемных семей «Мы вместе» и «Наши дети». И, наконец, программы материальной помощи (она оказывается по просьбам и адресным запросам подшефных) - «Детское здоровье», «Детская одежда», «Пора в школу», «Моя игрушка», «Яркий праздник», «Новогоднее чудо», «Уютный дом», «Раскрась мир». Участники и гости гараж-сейла «Неси добро» могут выбрать те программы, что им больше всего по душе, или поддержать деятельность фонда в целом».

Организаторы и партнеры проекта надеются, что новый формат благотворительного мероприятия придется по душе горожанам. К слову, в числе партнеров проекта - город мастеров «Березка», компании «Си-Айс» (мороженое Инмарко), «Сервис-Плюс», Kafema, пекарня Bake&Brew Bakery, фотостудия Me & My baby и контактный зоопарк «Енотия».

Итак, всех неравнодушных приморцев, желающих стать добротворителями, ждут на грандиозном семейной празднике уже в ближайшее воскресенье - 17 апреля - по адресу: Владивосток, ул. Русская, д. 16, 3 этаж торгового центра «Березка», территория крытой парковки. Время проведения гараж-сейла с 11:00 до 18:00.

Присоединяйтесь! Давайте делать добро вместе!

Газета «Золотой Рог», Владивосток.