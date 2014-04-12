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Школьница из Владивостока провела свои первые "Уроки добра"

12 Апреля 2014, 18:55 | Владивосток

Во Владивостоке начались "Уроки добра" в рамках проекта автономной некоммерческой организации "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов "Благое дело" под названием «Прививка от равнодушия».

8 апреля во Владивостоке в школе N58 ученица Лилия Ермолович,  участвующая в движении «Стриж», представила презентацию проекта "Уроки добра" вместе с добровольцами и организатором "Благого дела" Геннадием Антроповым.

Лилия Ермолович рассказала ученикам 9, 11 классов о проблемах, с которыми приходится сталкиваться во Владивостоке людям с ограниченными возможностями, а также об общественных организациях, пытающихся решать эти больные вопросы.

"Благое дело" и волонтёры из Владивостокского художественного училища привезли с собой выставку уникальных изделий из глины, которые выполнены детьми и молодёжью с ограничениями здоровья, и показали школьникам документальный фильм "Клеймо" о проблемах людей с ментальной инвалидностью.


 

Как рассказал Геннадий Антропов, проект автономной некоммерческой организации "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов "Благое дело" под названием «Прививка от равнодушия» задуман с целью поддержать и объединить творческую молодежь Владивостока, которая, реализуя себя, хочет заниматься социальными проектами.


 
На фото: Татьяна Осотова, Геннадий Антропов, Лилия Ермолович и Александра Казанская на "Уроках добра" в школе N58.

"Мы собираем вокруг "Благого дела" и молодых, и людей любых возрастных групп, которым близки идеи чистого добровольчества, являющегося основой благотворительности. Инициатива Лилии Ермолович нас очень порадовала, и мы готовы участвовать в "Уроках добра", таких необходимых в наше агрессивное время" – поделился Геннадий Антропов.

Досье ZRPRESS: Автономная некоммерческая организация содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело» была зарегистрирована во Владивостоке 25 марта 2008 года. Это социальный добровольческий проект, все работы участники проекта проводят на безвозмездной основе. Проект объединяет команду специалистов (керамистов, художников и дизайнеров), которые занимаются разработкой программ для развития творческих способностей людей с ограниченными возможностями. Приоритетным направлением является социально-психологическая адаптация инвалидов  по зрению, детей и взрослых с отставанием  развитии, поддержка семей, воспитывающих детей с отклонениями в психике.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: благотворительность  Благое дело  инвалиды 



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