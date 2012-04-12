В предстоящие пасхальные и поминальные дни во Владивостоке будут работать допмаршруты автобусов

ВЛАДИВОСТОК, 12 апреля, ZRPRESS. Управление транспорта администрации города Владивостока сообщает об организации работы в предстоящие пасхальные и поминальные дни специальных маршрутов пассажирских автобусов на Морское и Лесное кладбища.

Спецмаршрут автобуса №6-сп "Луговая - Морское кладбище" будет ходить с 14 апреля по 9 мая 2012 года, с 9 до 18 часов. Посадка и высадка пассажиров этого автобуса на остановке "Луговая" будет осуществляться в начале площади (со стороны Спортивной), на остановочных пунктах маршрутов №№39, 26 и 13-к.

А с субботы, 21 апреля, по вторник, 24 апреля 2012 года, будут организованы следующие дополнительные автобусные маршруты: №2-сп "Луговая - Чайка", №41-сп "Семеновская - Чайка", №5-сп "Окатовая - Морское кладбище", №96-сп "Тихая - Морское кладбище". Время работы этих автобусов - также с 9 до 18 часов, сообщили «ЗР» пресс-службе администрации Владивостока.

«Золотой Рог».