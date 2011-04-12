Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток "размочил" карту взяток
Сайты, публикующие материалы разоблачительного характера, приобретают в России все большую популярность.
Известный борец за права миноритариев и антикоррупционер адвокат Алексей Навальный сообщил, что россияне перечислили уже 6 млн рублей на финансирование его проекта rospil.info.
Тем временем идея Навального получила продолжение: в сети появился новый проект, мобилизующий общество на борьбу с коррупцией и взяточничеством. "Мы занимаемся учетом взяток по всей России," - заявляет создатель сайта roskomvzyatka.com Илья Гойхман.
"Если вы давали взятку, или у вас вымогали взятку, даже если было день, два, год назад, сообщите нам об этом. Мы гарантируем вашу анонимность. Мы не храним логи адресов IP и не сохраняем никакую информацию о сообщившем. Все сервера Роскомвзятки расположены за пределами юрисдикции РФ", - говорится на главной странице. Хорош и афоризм в тему: "Всю жизнь мучила мысль: берут ли черти в аду? И, если берут, то чем?".
На сайте широко представлены категории взяток по самым актуальным вопросам: образование, отсрочка от призыва, органы власти, налоговая, пожарная инспекции, Санэпиднадзор, таможня, миграционная служба, оформление загранпаспорта, медицина, ГАИ
Судя по откликам, россияне живо отреагировали на этот призыв. Сайт пестрит сообщениями типа "60 тысяч рублей за подключение газа к многоквартирному дому", "17 тысяч за поступление ребенка в детский сад", "500 рублей за разворот через сплошную линию".
Владивосток тоже засветился на карте взяток информацией "Коммерсант в Приморье подозревается в даче взятки офицеру транспортной милиции", в которой рассказывается об уголовном деле, возбужденном в отношении коммерсанта, подозреваемого в даче взятки сотруднику транспортной милиции в аэропорту Владивостока за вывоз товара без досмотра.
Набирающая силу популярность антикоррупционных сайтов - это общемировая тенденция, и Россия тут не исключение, говорит Андрей Мирошкин, директор форума "Россия в электронном мире", пишет Kpnemo.ws.
"Это возможность немедленно поделиться своими наблюдениями или критикой. Столкнувшись с несправедливостью, или заподозрив кого-то, можно бросить информацию в общую копилку. Многим это нравится, тем более, когда человек знает, что эту информацию будут проверять или как-то иначе использовать".
Новости тематики
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
Новости раздела
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Завещанному не верить
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"