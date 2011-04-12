Владивосток "размочил" карту взяток

Сайты, публикующие материалы разоблачительного характера, приобретают в России все большую популярность.

Известный борец за права миноритариев и антикоррупционер адвокат Алексей Навальный сообщил, что россияне перечислили уже 6 млн рублей на финансирование его проекта rospil.info.

Тем временем идея Навального получила продолжение: в сети появился новый проект, мобилизующий общество на борьбу с коррупцией и взяточничеством. "Мы занимаемся учетом взяток по всей России," - заявляет создатель сайта roskomvzyatka.com Илья Гойхман.

"Если вы давали взятку, или у вас вымогали взятку, даже если было день, два, год назад, сообщите нам об этом. Мы гарантируем вашу анонимность. Мы не храним логи адресов IP и не сохраняем никакую информацию о сообщившем. Все сервера Роскомвзятки расположены за пределами юрисдикции РФ", - говорится на главной странице. Хорош и афоризм в тему: "Всю жизнь мучила мысль: берут ли черти в аду? И, если берут, то чем?".

На сайте широко представлены категории взяток по самым актуальным вопросам: образование, отсрочка от призыва, органы власти, налоговая, пожарная инспекции, Санэпиднадзор, таможня, миграционная служба, оформление загранпаспорта, медицина, ГАИ

Судя по откликам, россияне живо отреагировали на этот призыв. Сайт пестрит сообщениями типа "60 тысяч рублей за подключение газа к многоквартирному дому", "17 тысяч за поступление ребенка в детский сад", "500 рублей за разворот через сплошную линию".

Владивосток тоже засветился на карте взяток информацией "Коммерсант в Приморье подозревается в даче взятки офицеру транспортной милиции", в которой рассказывается об уголовном деле, возбужденном в отношении коммерсанта, подозреваемого в даче взятки сотруднику транспортной милиции в аэропорту Владивостока за вывоз товара без досмотра.

Набирающая силу популярность антикоррупционных сайтов - это общемировая тенденция, и Россия тут не исключение, говорит Андрей Мирошкин, директор форума "Россия в электронном мире", пишет Kpnemo.ws.

"Это возможность немедленно поделиться своими наблюдениями или критикой. Столкнувшись с несправедливостью, или заподозрив кого-то, можно бросить информацию в общую копилку. Многим это нравится, тем более, когда человек знает, что эту информацию будут проверять или как-то иначе использовать".