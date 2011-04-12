www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 55.56 р.
EUR: 73.24 р. 10 CNY: 93.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Владивосток "размочил" карту взяток

12 Апреля 2011, 15:06 | Владивосток

Сайты, публикующие материалы разоблачительного характера, приобретают в России все большую популярность.

Известный борец за права миноритариев и антикоррупционер адвокат Алексей Навальный сообщил, что россияне перечислили уже 6 млн рублей на финансирование его проекта rospil.info.

Тем временем идея Навального получила продолжение: в сети появился новый проект, мобилизующий общество на борьбу с коррупцией и взяточничеством. "Мы занимаемся учетом взяток по всей России," - заявляет создатель сайта roskomvzyatka.com Илья Гойхман.

"Если вы давали взятку, или у вас вымогали взятку, даже если было день, два, год назад, сообщите нам об этом. Мы гарантируем вашу анонимность. Мы не храним логи адресов IP и не сохраняем никакую информацию о сообщившем. Все сервера Роскомвзятки расположены за пределами юрисдикции РФ", - говорится на главной странице. Хорош и афоризм в тему: "Всю жизнь мучила мысль: берут ли черти в аду? И, если берут, то чем?".

На сайте широко представлены категории взяток по самым актуальным вопросам: образование, отсрочка от призыва, органы власти, налоговая, пожарная инспекции, Санэпиднадзор, таможня, миграционная служба, оформление загранпаспорта, медицина, ГАИ

Судя по откликам, россияне живо отреагировали на этот призыв. Сайт пестрит сообщениями типа "60 тысяч рублей за подключение газа к многоквартирному дому", "17 тысяч за поступление ребенка в детский сад", "500 рублей за разворот через сплошную линию".

Владивосток тоже засветился на карте взяток информацией "Коммерсант в Приморье подозревается в даче взятки офицеру транспортной милиции", в которой рассказывается об уголовном деле, возбужденном в отношении коммерсанта, подозреваемого в даче взятки сотруднику транспортной милиции в аэропорту Владивостока за вывоз товара без досмотра.

Набирающая силу популярность антикоррупционных сайтов - это общемировая тенденция, и Россия тут не исключение, говорит Андрей Мирошкин, директор форума "Россия в электронном мире", пишет Kpnemo.ws.

"Это возможность немедленно поделиться своими наблюдениями или критикой. Столкнувшись с несправедливостью, или заподозрив кого-то, можно бросить информацию в общую копилку. Многим это нравится, тем более, когда человек знает, что эту информацию будут проверять или как-то иначе использовать".

Автор: Анна Волчук
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru