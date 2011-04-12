Место русского языка в АТР обсудят на конференции

С 26 по 28 апреля во Владивостоке пройдет IV международная научно-практическая конференция «Русский язык и русская культура в диалоге стран АТР».

Ее организует Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы при финансовой и организационной поддержке фонда «Русский мир» и ДВФУ. Русский язык в АТР, современное филологическое образование, мировой литературный процесс, межкультурная коммуникация – основные темы докладов на конференции.