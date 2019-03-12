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Скверы вместо строек
Оценка земельных участков, которые будут освобождаться в ближайшей или более отдаленной перспективе, на предмет их возможного использования стало темой недавнего совещания под руководством и. о. главы Владивостока лега Гуменюка.
«Нам важно учесть мнение людей, и на освободившихся территориях, которые в основном находятся внутри сложившейся застройки, создавать скверы, зоны отдыха, спортивные площадки, а также парковки», - заявил в ходе совещания и.о. главы города. – Многоэтажные точечные здания на небольших земельных участках нередко вызывают справедливый протест граждан. Поэтому нам необходимо вовремя оформлять территории и предоставлять их под нужные людям объекты и виды использования»
Парковки, по его мнению, существенно разгрузят дворы жилых домов, что сделает их уютнее и экологически чище.
По поручению руководителя администрации специалисты проанализировали 24 территории, оценивая площадь, имеющиеся ограничения («красные линии», близость к другим объектам и т.д.), возможные перспективы развития.
На восьми из 24 рассмотренных территорий размещение парковок возможно, хотя и требуется дальнейшая проработка. Среди таких адресов – ул. Тобольская, 24, Верхнепортовая, 41б, несколько площадок на улице Героев Хасана и другие. По остальным уже на первом этапе выявлены ограничения – близость к жилым домам, детским площадкам, ограниченность территории и другие.
«Если не проходят парковки – готовьте эти участки под скверы, небольшие зоны отдыха, а где достаточно места – под спортивные площадки», - поручил Олег Гуменюк.
Среди возможных адресов под скверы и площадки для отдыха – ул. 60 лет ВЛКСМ, 3, Волховская, 18, Мордовцева, 8б, Пушкинская, Уткинская, 21 и другие.
На части территорий, достаточно обширных по площади, возможно их комплексное освоение, включая строительство здесь жилых зданий для переселения граждан из аварийного жилья. По информации специалистов, уже в этом году будет продлено действие данной государственной программы.
Если участки окажутся не востребованы муниципалитетом, их можно реализовать на аукционе – под объекты, нужные городу. При этом глава администрации подчеркнул: точечные высотки в густо застроенных жилых районах появляться не должны.
Напомним, благоустройство общественных территорий, создание новых скверов и зон отдыха – эти вопросы развития Владивостока вошли в список приоритетных. Также при финансовой поддержке губернатора и администрации Приморского края город готов начать реализацию строительства многоярусных парковок. Мэрия разработала проекты паркингов на ул. Верхнепортовой, Адмирала Фокина и Октябрьской. На проектирование и строительство объекта в районе железнодорожного вокзала (ул. Верхнепортовая, 6) уже выделены средства из краевого бюджета.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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