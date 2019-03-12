www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.08 р. 100 JPY: 59.4 р.
EUR: 74.29 р. 10 CNY: 98.24 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Строительство
Распечатать

Скверы вместо строек

12 Марта 2019, 12:12 | Владивосток

Оценка земельных участков, которые будут освобождаться в ближайшей или более отдаленной перспективе, на предмет их возможного использования стало темой недавнего совещания под руководством и. о. главы Владивостока лега Гуменюка.

«Нам важно учесть мнение людей, и на освободившихся территориях, которые в основном находятся внутри сложившейся застройки, создавать скверы, зоны отдыха, спортивные площадки, а также парковки», - заявил в ходе совещания и.о. главы города. – Многоэтажные точечные здания на небольших земельных участках нередко вызывают справедливый протест граждан. Поэтому нам необходимо вовремя оформлять территории и предоставлять их под нужные людям объекты и виды использования»

Парковки, по его мнению, существенно разгрузят дворы жилых домов, что сделает их уютнее и экологически чище.

По поручению руководителя администрации специалисты проанализировали 24 территории, оценивая площадь, имеющиеся ограничения («красные линии», близость к другим объектам и т.д.), возможные перспективы развития.

На восьми из 24 рассмотренных территорий размещение парковок возможно, хотя и требуется дальнейшая проработка. Среди таких адресов – ул. Тобольская, 24, Верхнепортовая, 41б, несколько площадок на улице Героев Хасана и другие. По остальным уже на первом этапе выявлены ограничения – близость к жилым домам, детским площадкам, ограниченность территории и другие.

«Если не проходят парковки – готовьте эти участки под скверы, небольшие зоны отдыха, а где достаточно места – под спортивные площадки», - поручил Олег Гуменюк.

Среди возможных адресов под скверы и площадки для отдыха – ул. 60 лет ВЛКСМ, 3, Волховская, 18, Мордовцева, 8б, Пушкинская, Уткинская, 21 и другие.

На части территорий, достаточно обширных по площади, возможно их комплексное освоение, включая строительство здесь жилых зданий для переселения граждан из аварийного жилья. По информации специалистов, уже в этом году будет продлено действие данной государственной программы.

Если участки окажутся не востребованы муниципалитетом, их можно реализовать на аукционе – под объекты, нужные городу. При этом глава администрации подчеркнул: точечные высотки в густо застроенных жилых районах появляться не должны.

Напомним, благоустройство общественных территорий, создание новых скверов и зон отдыха – эти вопросы развития Владивостока вошли в список приоритетных. Также при финансовой поддержке губернатора и администрации Приморского края город готов начать реализацию строительства многоярусных парковок. Мэрия разработала проекты паркингов на ул. Верхнепортовой, Адмирала Фокина и Октябрьской. На проектирование и строительство объекта в районе железнодорожного вокзала (ул. Верхнепортовая, 6) уже выделены средства из краевого бюджета.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Светлана Смирнова
Теги: гуменюк  строительство  благоустройство  спорт  владивосток  земля  скверы  парковка  госпрограмма 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru