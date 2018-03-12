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Владивостокцев заманивают на выборы дешевыми продуктами

12 Марта 2018, 13:43 | Владивосток

В день проведения выборов президента России – 18 марта – во Владивостоке на всех избирательных участках будет осуществляться реализация продовольственных товаров по ценам производителей, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.

Свою продукцию представят такие предприятия, как Рыбозавод «Большекаменский», «Родимая сторонка», Торговый дом «Михайловский», «Владхлеб», «Элефант», «Надежда-95», «Никольск», «Полесье», а также представители крестьянско-фермерских хозяйств Приморья.

В день голосования горожане смогут приобрести по сниженным ценам следующие продукты питания: хлеб и хлебобулочные изделия, выпечку, бакалейную группу товаров (сахар, крупа, макаронные изделия и др.), рыбные и мясные консервы, молоко и молочные продукты, колбасные изделия, соки и воды, кондитерские изделия (вафли, печенье, конфеты и др.), яйцо куриное и многое другое.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: молоко  мясо  производство  торговля  продукты  рыба  сельское хозяйство  владивосток  выборы 



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Комментарии

  • Люблю путина14:09, 12.03.2018#

    Поешьте колбасы и проголосуйте за Павла Грудинина, а то это может быть последней колбасой в вашей жизни, потом, если останется путин, колбасу будет купить не на что.

  • Iol14:32, 12.03.2018#

    Не знают уже чем заманить на новый срок для ким чен пу ))) видимо выборы наступят лет через 25, пока сидит диктатор, выбора нет.

  • Неедрос14:34, 12.03.2018#

    Можете НЕ стараться! Этот цирк -БЕЗ меня!))). . .

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