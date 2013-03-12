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Уникальная возможность для желающих учиться в США: во Владивосток прибывают руководители приемных комиссий 9 университетов США
12 Марта 2013, 21:27 | Владивосток
16 марта с 13.00 до 16.00 в театре Underground ВГУЭС (ул. Гоголя, 41) пройдет «Выставка университетов США-2013», организованная Консультационным центром EducationUSA при содействии Генерального консульства США.
«Эта выставка – уникальная возможность для желающих учиться в США получить самую достоверную информацию об условиях приема и учебы в девяти американских университетах, - говорит Сильвия Курран, Генеральный консул США во Владивостоке. – Руководители приемных комиссий специально прибывают во Владивосток, чтобы рассказать о своих университетах, о стратегии приема иностранных студентов и ответить на любые вопросы потенциальных абитуриентов и их родителей».
Впервые выставка университетов США проводилась во Владивостоке год назад и имела большой успех: в 2013 году количество ее участников увеличилось в два раза. На этот раз в город приезжают 11 представителей приемных комиссий из 9 вузов США. Состав участников демонстрирует разные типы учебных заведений – от дорогих университетов широкого профиля до специальных школ и небольших колледжей – которые представляют абитуриентам самые широкие возможности с точки зрения их интересов и финансовых возможностей.
Представлять американскую систему образования будут следующие вузы: California State University, Fullerton (Университет штата Калифорния, Фуллертон), Florida Institute of Technology (Технологический институт Флориды), Northwest College (Колледж Cеверо-запада), Oregon State University (Университет штата Орегон), Ohio State University (Университет штата Огайо), Savannah College of Art and Design (Колледж искусств и дизайна Саванны), Saint Mary’s University of Minnesota (Университет Св. Марии, Миннесота), Stevens Henager College (Колледж Стивенс Хенагер) , West Virginia University (Университет Западной Вирджинии).
По информации Консультационного центра Education USA, интерес к образованию за рубежом в России постоянно растет. В этом году, помимо Владивостока, выставки ВУЗов США проводятся еще в четырех российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. Среди молодых приморцев все более популярными становятся перспективные специальности, связанные с инженерными науками и высокими технологиями.
Учитывая этот интерес, участники выставки 2013 года представят широкий спектр технических специальностей в области аэрокосмической промышленности, механики, электроники, нефтегазового комплекса и энергетики. Помимо этого будут представлены и такие традиционно популярные направления как финансы, экономика, управление бизнесом. Абитуриенты с творческими способностями смогут узнать об образовательных возможностях в США в области дизайна, искусства моды кино и театра, скульптуры, живописи, фотографии и о многом другом.
Выставка заинтересует не только школьников, их родителей, студентов, но также и молодых специалистов, зрелых профессионалов. Университеты США представят информацию о летних языковых курсах, сертификационных программах и программах повышения профессиональных знаний, сообщает Генеральное консульство США.
Вход на выставку – свободный, но приветствуется предварительная регистрация на сайте
На сайте регистрации выставки можно найти полезные советы о том, как надо построить свое общение с представителями американских ВУЗов и какие вопросы нужно обязательно задать для того, чтобы получить самую важную информацию.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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