Уникальная возможность для желающих учиться в США: во Владивосток прибывают руководители приемных комиссий 9 университетов США

16 марта с 13.00 до 16.00 в театре Underground ВГУЭС (ул. Гоголя, 41) пройдет «Выставка университетов США-2013», организованная Консультационным центром EducationUSA при содействии Генерального консульства США.

«Эта выставка – уникальная возможность для желающих учиться в США получить самую достоверную информацию об условиях приема и учебы в девяти американских университетах, - говорит Сильвия Курран, Генеральный консул США во Владивостоке. – Руководители приемных комиссий специально прибывают во Владивосток, чтобы рассказать о своих университетах, о стратегии приема иностранных студентов и ответить на любые вопросы потенциальных абитуриентов и их родителей».

Впервые выставка университетов США проводилась во Владивостоке год назад и имела большой успех: в 2013 году количество ее участников увеличилось в два раза. На этот раз в город приезжают 11 представителей приемных комиссий из 9 вузов США. Состав участников демонстрирует разные типы учебных заведений – от дорогих университетов широкого профиля до специальных школ и небольших колледжей – которые представляют абитуриентам самые широкие возможности с точки зрения их интересов и финансовых возможностей.

Представлять американскую систему образования будут следующие вузы: California State University, Fullerton (Университет штата Калифорния, Фуллертон), Florida Institute of Technology (Технологический институт Флориды), Northwest College (Колледж Cеверо-запада), Oregon State University (Университет штата Орегон), Ohio State University (Университет штата Огайо), Savannah College of Art and Design (Колледж искусств и дизайна Саванны), Saint Mary’s University of Minnesota (Университет Св. Марии, Миннесота), Stevens Henager College (Колледж Стивенс Хенагер) , West Virginia University (Университет Западной Вирджинии).

По информации Консультационного центра Education USA, интерес к образованию за рубежом в России постоянно растет. В этом году, помимо Владивостока, выставки ВУЗов США проводятся еще в четырех российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. Среди молодых приморцев все более популярными становятся перспективные специальности, связанные с инженерными науками и высокими технологиями.

Учитывая этот интерес, участники выставки 2013 года представят широкий спектр технических специальностей в области аэрокосмической промышленности, механики, электроники, нефтегазового комплекса и энергетики. Помимо этого будут представлены и такие традиционно популярные направления как финансы, экономика, управление бизнесом. Абитуриенты с творческими способностями смогут узнать об образовательных возможностях в США в области дизайна, искусства моды кино и театра, скульптуры, живописи, фотографии и о многом другом.

Выставка заинтересует не только школьников, их родителей, студентов, но также и молодых специалистов, зрелых профессионалов. Университеты США представят информацию о летних языковых курсах, сертификационных программах и программах повышения профессиональных знаний, сообщает Генеральное консульство США.

Вход на выставку – свободный, но приветствуется предварительная регистрация на сайте

На сайте регистрации выставки можно найти полезные советы о том, как надо построить свое общение с представителями американских ВУЗов и какие вопросы нужно обязательно задать для того, чтобы получить самую важную информацию.