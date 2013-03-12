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Начальник ДВТУ Сергей Пашко: "Без знаний попасть на таможню невозможно"

12 Марта 2013, 15:03 | Владивосток

Работа в таможенных органах по-прежнему престижна, уверен начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), генерал-лейтенант таможенной службы Сергей ПАШКО.

- Я считаю, что любая государственная служба, так или иначе, престижна. Работа в таможне к тому же постоянно на виду. Не могу сказать, что сейчас в очереди сотни желающих служить на таможне. Но в тех конкурсах, которые у нас проходят, минимум человек десять на место присутствуют.

Почему количество желающих уменьшается? Наверное, из-за того, что в таможне все-таки получают не столь великие деньги, как видится со стороны. Кстати, с начала 2013 года нам подняли зарплату. Плюс очень большая ответственность и большие требования. Сейчас для того чтобы стать победителем конкурса на замещение той или иной должности, необходимо пройти целых три этапа. Поверьте мне, если нет необходимых знаний, то попасть на таможню невозможно.

Во Владивостоке успешно работает филиал Российской таможенной академии. Его студентов можно разбить на две группы – те, кто идут по так называемому целевому набору на бюджетном обучении, и те, кто учится на коммерческом отделении. На целевой набор, и это естественно, самый большой конкурс. Не секрет, что выпускники хотят трудоустроиться в больших городах, на Владивостокской или Уссурийской таможнях. А вот заполнить вакансию в Магадане или Ванино (Хабаровский край) достаточно проблематично. В прошлом году по региону мы распределили 90 человек. Но до рабочих мест не доехало около двадцати.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: таможня  работа  конкурсы 



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