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Почта России открыла пункт выдачи мелких пакетов во Владивостоке

12 Февраля 2018, 09:16 | Владивосток

Во Владивостоке заработал пункт выдачи мелких пакетов Почты России. Теперь клиенты могут получить регистрируемые почтовые отправления из зарубежных интернет-магазинов, не требующие оплаты, ежедневно и без очереди.

Пункт выдачи находится по адресу: 690014, Владивосток, ул. Достоевского, дом 4 а, цокольный этаж (напротив ВГУЭС), он работает с 10:00 до 21:00 без обеда и выходных.

Чтобы получить отправление в этом пункте, нужно при оформлении покупки на сайте магазина указать свою фамилию и адрес пункта выдачи Почты России.

«Для оперативного оповещения получателей в тестовом режиме почтовые работники будут информировать о возможности забрать мелкий пакет в пункте выдачи. Если этот пункт выдачи будет востребован клиентами, мы будем открывать новые подобные пункты в других городах края», – рассказала Елена Шандова, заместитель директора по операционному управлению Приморского филиала Почты России.

Отметим, здесь можно получить уже оплаченные заказы, пересылаемые мелкими пакетами. Вес такого заказа не превышает 2 кг, размер его упаковки не более 14(в) х 40(д) х23(ш) см.

 По вопросам работы пункта можно обращаться по телефону: (423) 222-11-55.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: Почта России  посылка  владивосток  интернет-магазин 



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