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Штрафы в приморском оперном театре продолжают будоражить общественность

12 Февраля 2014, 15:50 | Владивосток

Ценник на штрафы за не правильное пользование туалетом в приморском оперном театре покоряет просторы Интернета. Недавно пользователи одной из популярных социальных сетей проявили творческое начало и превратили фотографию с угрозами о гигантских штрафах в фотожабу (см.фото).

Напомним, ранее ZRPRESS.ru сообщал, что при посещении туалета в приморском театре оперы и балета можно запросто лишиться 1000 долларов - соответствующее объявление висит на стене в туалете приморского храма Мельпомены на первом этаже.

И действительно, не брать же с ВИП-персон, припарковавших свои "Лексусы" на элитной парковке, 100 рублей?! И, наверное, не зря объявление появилось – видать, прецеденты были...

Александра ЕЛИЗАРОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: штрафы  туалет  театр оперы и балета  фотожаба 



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Комментарии

  • Псевдоним16:53, 12.02.2014#

    это незаконно можно не платить

  • Псевдоним17:02, 12.02.2014#

    назло накидать программок надо)))

  • Псевдоним17:02, 12.02.2014#

    Ну попробуйте оштрафуйте!

  • ук17:06, 12.02.2014#

    Насрать и не смыть. . .

  • Лёха23:43, 12.02.2014#

    По-другому и не получится. Во время антрактов на верхних этажах в туалетах исчезает вода.

  • Псевдоним17:19, 12.02.2014#

    А там есть парковка?Кто знает, подскажите пожалуйста. И на сколько машин расчитана?1. Больше 20? 2. Больше 40? 3. Около 60? Или расчитана на парковку всех желающих посетить спектакль в соответствии с установленными для таких зданий нормами? Примерно из расчета одна машина на двоих исходя из 100% заполненности зала, плюс машины артистов и персонала здания, плюс места для таксистов. Так?Может туда и ехать не стоит.

  • Псевдоним17:25, 12.02.2014#

    Желающим посетить театр парковка не нужна. Я когда бываю в Екатеринбурге, то в театр езжу на трамвае и не видел чтобы поблизости от театра все было уставлено автомобилями и это при том, что в зрительном зале обычно все места заняты.

  • местная17:43, 12.02.2014#

    ага, как только по мосту трамваи пустят, будем, как е-бургские крестьяне, приобщаться к великому.

  • Псевдоним13:41, 14.02.2014#

    местная, ваш комментарий свидетельствует о вашей ущербности, вам театр не нужен. . .

  • местная15:07, 14.02.2014#

    Ой, кто это тут такой вежливый до поносу? Не истерите. Я, вообще-то, про е-бург и его трамваи. И о том, что мы как можем, так и добираемся. У нас этот вид транспорта до храма Мельпомены не ходит. Поэтому люди имеют право добираться и на своих авто, тем более в нашем городе. Или приобщаться к великому можно только пассажирам трамвая? Дышите носом.

  • миша17:36, 12.02.2014#

    По парковке. Я был на открыти какого-то фестиваля (уже не помню) так меня на парковку на Камрюхе не пустили - мест нет сказали. Хотя черные крузаки с блатными номерами пускали. )))

  • миша17:37, 12.02.2014#

    Псевдоним, ты на Чуркине живешь видимо?

  • Фило ЛОГ17:44, 12.02.2014#

    "Ценник на штрафы за не правильное пользование. . . ". Пора ввести ценник на штрафы за неправильное использование букафф русского языка журналистами.

  • РјРµСЃС‚РЅР°СЏ17:48, 12.02.2014#

    Бедный Шелдон опять не видит табличку "сарказм". . . ("Теория большого взрыва"). Ясно же, что 1000$ - не размер штрафа, а явный ценник.

  • Псевдоним17:49, 12.02.2014#

    Не завидую живущим в придуманном ими мире. А по вопросу так это не ответ. Можно и туалеты до сих пор на улицах на выгребных ямах из досок ставить. Или как еще раньше:по улицам в городах ходил специальный человек в широком плаще и с ведром, оказывая, за плату, помощь желающим отправить естественные надобности в ведро, закрывая пользователя плащем. И в Екатеринбург на лошадях добираться, а не на самолете или поезде. Не о показной "тяге" к прекрасному речь.

  • автор18:35, 12.02.2014#

    Слово ценник здесь подыгрывает картинке. Филолог - ты контекст улавливай. . . Линейно мыслишь.

  • вася пупкин19:11, 12.02.2014#

    Ага, давайте назло программок накидаем. И обязательно нагадим сверху, как же без этого. Можно еще по стенам размазать. И на унитазе попрыгать не забудьте. А потом будем ходить и дружно удивляться: почему это новое здание на похоже на свинарник постройки 1956 года?

  • ПопаКарло09:57, 13.02.2014#

    Штрафы в приморском оперном театре продолжают будоражить общественность, то есть насрать хочется, а денег жалко

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