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Штрафы в приморском оперном театре продолжают будоражить общественность
Ценник на штрафы за не правильное пользование туалетом в приморском оперном театре покоряет просторы Интернета. Недавно пользователи одной из популярных социальных сетей проявили творческое начало и превратили фотографию с угрозами о гигантских штрафах в фотожабу (см.фото).
Напомним, ранее ZRPRESS.ru сообщал, что при посещении туалета в приморском театре оперы и балета можно запросто лишиться 1000 долларов - соответствующее объявление висит на стене в туалете приморского храма Мельпомены на первом этаже.
И действительно, не брать же с ВИП-персон, припарковавших свои "Лексусы" на элитной парковке, 100 рублей?! И, наверное, не зря объявление появилось – видать, прецеденты были...
Александра ЕЛИЗАРОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним17:19, 12.02.2014#
А там есть парковка?Кто знает, подскажите пожалуйста. И на сколько машин расчитана?1. Больше 20? 2. Больше 40? 3. Около 60? Или расчитана на парковку всех желающих посетить спектакль в соответствии с установленными для таких зданий нормами? Примерно из расчета одна машина на двоих исходя из 100% заполненности зала, плюс машины артистов и персонала здания, плюс места для таксистов. Так?Может туда и ехать не стоит.
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местная15:07, 14.02.2014#
Ой, кто это тут такой вежливый до поносу? Не истерите. Я, вообще-то, про е-бург и его трамваи. И о том, что мы как можем, так и добираемся. У нас этот вид транспорта до храма Мельпомены не ходит. Поэтому люди имеют право добираться и на своих авто, тем более в нашем городе. Или приобщаться к великому можно только пассажирам трамвая? Дышите носом.
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Псевдоним17:49, 12.02.2014#
Не завидую живущим в придуманном ими мире. А по вопросу так это не ответ. Можно и туалеты до сих пор на улицах на выгребных ямах из досок ставить. Или как еще раньше:по улицам в городах ходил специальный человек в широком плаще и с ведром, оказывая, за плату, помощь желающим отправить естественные надобности в ведро, закрывая пользователя плащем. И в Екатеринбург на лошадях добираться, а не на самолете или поезде. Не о показной "тяге" к прекрасному речь.
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вася пупкин19:11, 12.02.2014#
Ага, давайте назло программок накидаем. И обязательно нагадим сверху, как же без этого. Можно еще по стенам размазать. И на унитазе попрыгать не забудьте. А потом будем ходить и дружно удивляться: почему это новое здание на похоже на свинарник постройки 1956 года?
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