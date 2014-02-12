Штрафы в приморском оперном театре продолжают будоражить общественность

Ценник на штрафы за не правильное пользование туалетом в приморском оперном театре покоряет просторы Интернета. Недавно пользователи одной из популярных социальных сетей проявили творческое начало и превратили фотографию с угрозами о гигантских штрафах в фотожабу (см.фото).

Напомним, ранее ZRPRESS.ru сообщал, что при посещении туалета в приморском театре оперы и балета можно запросто лишиться 1000 долларов - соответствующее объявление висит на стене в туалете приморского храма Мельпомены на первом этаже.

И действительно, не брать же с ВИП-персон, припарковавших свои "Лексусы" на элитной парковке, 100 рублей?! И, наверное, не зря объявление появилось – видать, прецеденты были...

Александра ЕЛИЗАРОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.