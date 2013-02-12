В Приморском крае улучшаются демографические показатели

По предварительной оценке, численность постоянного населения Приморского края на 1 января 2013 года составила 1947,5 тысяч человек.

За 2012 год, по информации Госкомстата России, по предварительным данным, в крае родилось 24,5 тысяч детей (на 4,8 процента больше, чем в 2011 году).

«Благодаря тому, что женщины Приморья вовремя доставляются в родильные дома, им оказывается профессиональная медицинская помощь, в 2012 в крае отмечена нулевая статистика смертности среди рожениц», - подчеркнул исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Приморского края Олег Бубнов.

Естественная убыль населения по сравнению с 2011 годом, в целом по краю, уменьшилась почти в два раза.

Число прибывших в Приморский край из других регионов России за 2012 год составило 19 тысяч человек (на 23,8 процентов больше, чем в 2011 году), из других стран – 10,2 тысячи человек (на 32,8 процента больше). Выехало в другие регионы России 25,1 тысяча человек (на 21,3 процент больше), а в другие страны – 5,1 тысяч человек. Следует отметить, что увеличение числа выбывших связано с изменением с 2011 года порядка учета долгосрочной миграции (в число мигрантов включены лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок девять месяцев и более). В настоящее время в число выбывших попадают мигранты, срок пребывания которых закончился.

В целом по краю за 2012 год в четырех городских округах произошел приток населения, наиболее значительный - во Владивостокском (3503 человека) и Уссурийском (3215 человек).

За 2012 год сменили место жительства на территории края – 44,5 тысяч приморцев (на 22 процента больше, чем в 2011), причем 21,7 тысяч человек из них сменили постоянную прописку.

В Приморье действует государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Госпрограмма является одним из приоритетных направлений совершенствования миграционной политики РФ. На территории Приморского края действуют шесть территорий вселения: Находкинский городской округ, Уссурийский городской округ, Дальнегорский городской округ, Артемовский городской округ, Пограничный муниципальный район, Востокское городское поселение, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Вице-губернатор Александр Лось ранее неоднократно подчеркивал, что демографическая ситуация – один из приоритетов для администрации Приморского края: «Администрация Приморского края готова оказывать всестороннюю помощь соотечественникам при переселении. Важно, чтобы соотечественники могли комфортно жить в Приморье и приносить пользу территории, на которой обосновались».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.