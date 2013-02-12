Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Молодежная политика в ДВФУ стремится к точным определениям
Курс обучающих семинаров для представителей подразделений, отвечающих за реализацию молодежной политики в университете, организовал Департамент молодежной политики (ДМП) ДВФУ.
Первая встреча состоялась на прошлой неделе; далее семинары планируется проводить регулярно.
Главная цель первого семинара — четко определить, что такое молодежная политика и сформировать единое понимание функций воспитательной работы и молодежной политики. Для слаженной работы университета очень важно, чтобы молодежная политика осуществлялась единым образом на всех уровнях.
— Когда этот «воз» тащат «лебедь, рак и щука» в разные стороны, хорошего результата добиться сложно. Пока в университете у каждой Школы свое понимание молодежной политики и воспитательной работы. Необходимо сформировать единое представление именно для того, чтобы усилия направлялись согласованно, — уверен начальник отдела внеучебной работы со студентами ДВФУ Игорь Филиппов.
Сегодня молодежную политику на уровне Школ реализуют соответствующие структурные подразделения: в двух Школах — это управления, в остальных — отделы. Департамент молодежной политики ДВФУ выступает в роли координатора этой работы.
— Пока формировалась структура университета, ДМП удалось влиться в студенческую среду и, во многом благодаря той политике, которую вел департамент, завоевать доверие студентов объединяемых вузов, — рассказал Игорь Филиппов. — Так, нам удалось мягко пройти период реорганизации, обойти все «острые» точки, связанные с проживанием в кампусе, размерами академических и дополнительных стипендий.
Еще одним важным вопросом семинара стала работа в системе «Директум», а также оформление договоров, связанных с реализацией молодежной политики. С этими вопросами помогали разбираться специально приглашенные представители отделов делопроизводства и закупок университета, сообщает пресс-служба ДВФУ.
О студенческом самоуправлении слушателям семинара рассказала председатель объединенного студенческого совета ДВФУ Юлия Субботина. Ее доклад вызвал оживленную дискуссию: представители Школ уверены, что студсоветы должны согласовывать свою работу с отделами, в то время как суть студенческого самоуправления заключается в автономности решений его органов.
Подобные семинары будут проводиться Департаментом молодежной политики ДВФУ регулярно. В ближайшее время предстоит обсудить регламент взаимодействия студенческих советов и отделов воспитательной работы Школ, а также разрешить один из самых дискуссионных вопросов: определиться с соотношением понятий «молодежная политика», «воспитательная работа» и «внеучебная работа» в университете.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Трутнев пообещал выполнить поручение Путина, напрямую касающееся Владивостока
- Первый ЕГЭ школьники Владивостока сдадут уже на следующей неделе
- В Школе Юного Блогера во Владивостоке прошел первый месяц обучения
- В Приморье создают новую технологию строительства ледовых островов
- В ДВФУ создают малый космический аппарат с парусом
- Старшеклассники Владивостока могут бесплатно выучить хинди и вьетнамский язык
- Школы готовят к учебному году
- К ДВФУ готовятся присоединить еще один приморский вуз
- Во Владивостоке школьники провели важную социальную акцию (фото)
- Школьники написали сочинения на финансовые темы
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока рассказал о личном
- Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
- Конкурс на лучший дизайн-проект торговых киосков пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке установят памятнику первому начальнику милиции города
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Во Владивостоке появятся два новых детских садика
- Во Владивостоке планируют обновить автобусный парк
- Во Владивостоке состоится фестиваль " Владивостокская крепость"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Приморцы с 1 октября будут получат единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года