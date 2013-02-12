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Молодежная политика в ДВФУ стремится к точным определениям

12 Февраля 2013, 15:06 | Владивосток

Курс обучающих семинаров для представителей подразделений, отвечающих за реализацию молодежной политики в университете, организовал Департамент молодежной политики (ДМП) ДВФУ.

Первая встреча состоялась на прошлой неделе; далее семинары планируется проводить регулярно.

Главная цель первого семинара — четко определить, что такое молодежная политика и сформировать единое понимание функций воспитательной работы и молодежной политики. Для слаженной работы университета очень важно, чтобы молодежная политика осуществлялась единым образом на всех уровнях.

— Когда этот «воз» тащат «лебедь, рак и щука» в разные стороны, хорошего результата добиться сложно. Пока в университете у каждой Школы свое понимание молодежной политики и воспитательной работы. Необходимо сформировать единое представление именно для того, чтобы усилия направлялись согласованно, — уверен начальник отдела внеучебной работы со студентами ДВФУ Игорь Филиппов.

Сегодня молодежную политику на уровне Школ реализуют соответствующие структурные подразделения: в двух Школах — это управления, в остальных — отделы. Департамент молодежной политики ДВФУ выступает в роли координатора этой работы.

— Пока формировалась структура университета, ДМП удалось влиться в студенческую среду и, во многом благодаря той политике, которую вел департамент, завоевать доверие студентов объединяемых вузов, — рассказал Игорь Филиппов. — Так, нам удалось мягко пройти период реорганизации, обойти все «острые» точки, связанные с проживанием в кампусе, размерами академических и дополнительных стипендий.

Еще одним важным вопросом семинара стала работа в системе «Директум», а также оформление договоров, связанных с реализацией молодежной политики. С этими вопросами помогали разбираться специально приглашенные представители отделов делопроизводства и закупок университета, сообщает пресс-служба ДВФУ.

О студенческом самоуправлении слушателям семинара рассказала председатель объединенного студенческого совета ДВФУ Юлия Субботина. Ее доклад вызвал оживленную дискуссию: представители Школ уверены, что студсоветы должны согласовывать свою работу с отделами, в то время как суть студенческого самоуправления заключается в автономности решений его органов.

Подобные семинары будут проводиться Департаментом молодежной политики ДВФУ регулярно. В ближайшее время предстоит обсудить регламент взаимодействия студенческих советов и отделов воспитательной работы Школ, а также разрешить один из самых дискуссионных вопросов: определиться с соотношением понятий «молодежная политика», «воспитательная работа» и «внеучебная работа» в университете.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: семинар  ДВФУ  молодежная политика 



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