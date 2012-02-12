Продолжаются работы по восстановлению жилого дома во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 12 февраля, ZRPRESS. Продолжаются работы по восстановлению жилого дома №28 на ул. Посьетской. Сейчас строителями возведены цоколь и первый этаж здания. Усилены стены подвала и фундамент, уложены перекрытия.

Напомним, частичное обрушение дома произошло в августе 2011 года. Для оценки ситуации были взяты пробы грунта по всему периметру здания для лабораторного анализа.

По результатам исследования специалисты приняли решение, как именно и с помощью каких технологий усилить фундамент и стены здания. В неразрушенной части дома стены укрепили металлическим каркасом, что позволило уже месяц спустя после разрушения жильцам первого подъезда вернуться в свои квартиры, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».