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ЖСК "Остров" на о. Русском получит для строительства жилья экономкласса 40,98 гектар
Попечительский совет Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства принял решение о передаче земельных участков на острове Русском во Владивостоке в безвозмездное срочное пользование ЖСК «Остров». Напомним: участниками жилищно-строительного кооператива стали преподаватели ДВФУ и сотрудники Дальневосточного отделения Российской Академии Наук.
Следующим шагом в продвижении к обеспечению жильем на Русском острове сотрудников ДВФУ и ДВО РАН станет сбор паевых взносов членов кооператива в размере не менее 30%. На сбор денежных средств отводится три месяца, после чего в течение еще одного месяца между Фондом «РЖС» и ЖСК «Остров» будет заключен договор безвозмездного срочного пользования данными земельными участками.
Жилищно-строительный кооператив «Остров» получит для строительства жилья экономического класса участки общей площадью 40,98 гектар. На острове Русском — в непосредственной близости от нового кампуса ДВФУ — планируется возвести 309 малоэтажных индивидуальных домов, а также жилые дома блокированной застройки (всего в них будет более 50 квартир) и многоквартирные дома (77 квартир).
ЖСК «Остров», членами которого стали 437 человек из числа преподавателей ДВФУ и сотрудников ДВО РАН, был зарегистрирован 12 ноября 2012 года. 22 ноября этого же года состоялась встреча членов кооператива с первым вице-премьером Игорем Шуваловым, где удалось решить ряд важнейших вопросов.
У ЖСК «Остров» появился сайт в сети Интернет: http://zskostrov.moy.su/ — здесь размещена вся необходимая информация о кооперативе и состоянии дел. Также важная информация публикуется в специальном разделе официального сайта ДВФУ, сообщает пресс-служба ДВФУ.
Газета "Золотой Рог".
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