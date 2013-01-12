www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Недвижимость
Распечатать

ЖСК "Остров" на о. Русском получит для строительства жилья экономкласса 40,98 гектар

12 Января 2013, 19:53 | Владивосток

Попечительский совет Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства принял решение о передаче земельных участков на острове Русском во Владивостоке в безвозмездное срочное пользование ЖСК «Остров». Напомним: участниками жилищно-строительного кооператива стали преподаватели ДВФУ и сотрудники Дальневосточного отделения Российской Академии Наук.

Следующим шагом в продвижении к обеспечению жильем на Русском острове сотрудников ДВФУ и ДВО РАН станет сбор паевых взносов членов кооператива в размере не менее 30%. На сбор денежных средств отводится три месяца, после чего в течение еще одного месяца между Фондом «РЖС» и ЖСК «Остров» будет заключен договор безвозмездного срочного пользования данными земельными участками.  

Жилищно-строительный кооператив «Остров» получит для строительства жилья экономического класса участки общей площадью 40,98 гектар. На острове Русском — в непосредственной близости от нового кампуса ДВФУ — планируется возвести 309 малоэтажных индивидуальных домов, а также жилые дома блокированной застройки (всего в них будет более 50 квартир) и многоквартирные дома (77 квартир).

ЖСК «Остров», членами которого стали 437 человек из числа преподавателей ДВФУ и сотрудников ДВО РАН, был зарегистрирован 12 ноября 2012 года. 22 ноября этого же года состоялась встреча членов кооператива с первым вице-премьером Игорем Шуваловым, где удалось решить ряд важнейших вопросов.

У ЖСК «Остров» появился сайт  в сети Интернет: http://zskostrov.moy.su/ — здесь размещена вся необходимая информация о кооперативе и состоянии дел. Также важная информация публикуется в специальном разделе официального сайта ДВФУ, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Газета "Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: ЖСК "Остров"  ДВФУ  жилье  строительство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru