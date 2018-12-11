В суде по делу экс-мэра юристы доказывали очевидное

Судье представили материалы об отсутствии каких-либо долгов МУП «Дороги Владивостока» перед «Востокцементом»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев опубликовал очередной пост в соцсетях. На этот раз в посте шла речь о том, что на очередном заседании сторону защиты представлял ведущий юрист компании «Востокцемент». Он давал показания по одному из самых важных вопросов - прощение компанией «Востокцемент» долга в 962 млн. руб МУП «Дороги Владивостока» за строительные материалы.

«Первое и, пожалуй, главное, о чем рассказал юрист на допросе - о процедуре прощения долга. Есть мнение, мол, когда меня задержали, я дал указание простить этот долг, чтобы с меня было меньше спроса. Но на самом деле это не так. Прощение долга - сложная и долгая процедура, и на этом заседании юрист детально разобрал, как она проходит.

Начну с того, что в нашей компании «Востокцемент» существует чёткая схема работы с должниками, есть дебиторская комиссия, в которой обязательно присутствуют руководители, исполнители и которая собирается два раза в месяц. Первые два месяца должнику пишут, звонят, встречаются, пытаются закрыть долг без суда и следствия, как говорится. Но если результата нет - им начинает заниматься юридическая служба, которая готовит исковое заявление. Поэтому возникающая задолженность МУПа обсуждалась на комиссии, о ней все знали с самого начала. И с самого начала я распорядился, чтобы юристы компании не подавали претензии и не выходили в суд по её по взысканию.

Здесь небольшое, но важное отступление. В соответствии с уставом МУПа, администрация города Владивостока не отвечает по его долгам. На балансе предприятия отсутствует ликвидное имущество, способное закрывать долги. То есть, мы сделали всё для того, чтобы с МУПа нечего было взять или взыскать. И единая база арбитражных дел тому подтверждение. Ведь в ней по сей день нет ни одного судебного дела, по которому бы взыскивалась задолженность с МУПа или администрация была бы привлечена к субсидиарной ответственности.

Это к слову об ущербе. Его нет и быть не могло.

А теперь продолжим о прощении долга.

В 2011 году я поставил задачу списать задолженность. Юристы Востокцемента, проработав этот вопрос, пришли к единственно возможному способу списать долг - его прощению. Но это только звучит легко - простить. На деле же происходило вот что. Так как продажей строительных материалов занимался агент (действует от лица производителя), то он не имеет права списать долг- так как товар не его. Он должен подготовить все первичные документы и передать их принципалу (юридическому лицу, разрешающему другому лицу действовать в качестве агента) для того, чтобы принципал отразил этот долг у себя в бухгалтерском учёте. Принципал принимает этот долг, отражает в своей бухгалтерии как нереальный для взыскания, но простить может его только с чистой прибыли (таковы требования бухучёта). При отсутствии прибыли прощение задолженности невозможно.

Таким образом, сама процедура списания долга началась в 2014 году. На тот момент долг оказался больше, чем чистая прибыль предприятия, поэтому в тот год мы не смогли себе позволить простить задолженность. Поэтому было принято решение прекратить поставки стройматериалов МУПу.

В 2016 году нужная сумма накопилась, и чтобы простить долг, было созвано внеочередное собрание акционеров (за 50 дней, как положено по закону), на котором акционеры утвердили накопленную прибыль и приняли решение о прощении долга.

Вот таким сложным способом Востокцмемент простил долг 962 млн. Рублей МУПу. Немного упростил дело тот факт, что прощение долга - это не двухсторонняя сделка, и для «прощения» нам не нужно было спрашивать мнения или разрешения МУПа.

Надеюсь, что этот текст многое разъяснил, и даже непосвященному стало ясно, что процедура прощения невозможна «по щелчку», что никто никогда не собирался взыскивать долг с МУПа и городской администрации, тем более, что это невозможно.

Теоретически эти факты являются решающими в нашем деле… Но как будет на практике - покажет время».

Подробности читайте также в материале на сайте Игоря Пушкарёва.