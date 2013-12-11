Борьба с коррупцией в Приморье стала праздником

По решению ООН, 9 декабря является Международным днем борьбы с коррупцией. В этот день в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю состоялся круглый стол «Противодействие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения».

К обсуждению столь актуальной темы были привлечены представители федеральных и региональных органов исполнительной и представительной власти (следственного комитета, органов внутренних дел, миграционной и налоговой служб, Росреестра, администрации, Законодательного собрания Приморского края), прокуратуры края, адвокатского, нотариального, вузовского сообществ, Приморского отделения Ассоциации юристов России, а также и независимые эксперты. Приветствуя участников круглого стола, начальник управления Игорь БАРАННИК подчеркнул, что важность мероприятия заключается не в отчетах присутствующих о проделанной работе либо обсуждении частных вопросов, связанных с конкретными фактами коррупционных действий чиновников, а в конструктивном обсуждении имеющихся проблем, не позволяющих в полной мере эффективно противодействовать этому негативному явлению, в выработке механизма формирования нетерпимого отношения граждан к коррупционному поведению.

В ходе встречи обсуждались вопросы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, правовые основы и правоприменительные аспекты противодействия коррупции в сфере оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам, роль правовой помощи в формировании нетерпимого отношения к коррупционному поведению, уголовно-правовые аспекты борьбы с коррупцией. Участники круглого стола обозначили различные проблемы, связанные с несовершенством федерального и регионального законодательств, неурегулированностью процесса антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, недостаточно высокой эффективностью работы ряда независимых экспертов.

Так, по мнению профессора кафедры уголовного права и криминологии юридической школы ДВФУ Виталия НОМОКОНОВА, назрела необходимость вернуться к нормативному урегулированию вопроса о включении в Уголовный кодекс РФ конфискации в качестве одного из видов ответственности. В то же время независимые эксперты заметили, что не всегда их обращения в административные органы и экспертные заключения получают должное внимание чиновников. В числе коррупционных факторов заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Приморскому краю Наталья БАЛЫШ назвала «дефицит госуслуги», а попросту говоря, очереди в подразделения Росреестра, и рассказала, как с помощью современных технологий решается эта проблема.

Прозвучали, как принято на таких встречах, и некоторые цифры, характеризующие профилактическую работу в сфере борьбы с коррупцией – на законотворческом уровне. Например, управлением Минюста России по Приморскому краю с целью противодействия коррупции в 2013 году проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 1382 нормативных правовых актов Приморского края, из них коррупциогенные факторы выявлены в 11 нормативных правовых актах.

На территории Приморского края осуществляют свою деятельность 28 независимых экспертов (27 физических и одно юридическое лицо), аккредитованных Минюстом России на проведение экспертизы на коррупциогенность. В 2013 году в управление от независимых экспертов поступили копии 16 заключений, из них 6 заключений с вывяленными коррупциогенными факторами.

Что же касается уголовной статистики, то, по данным Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года произошло незначительное увеличение количества зарегистрированных сообщений о преступлениях коррупционной направленности. Так, в подразделения следственного управления поступило 406 сообщений о таких преступлениях (за 9 месяцев 2012 года - 329). За этот же период более чем вдвое возросло количество возбужденных уголовных дел – с 106 до 235. В период с января по ноябрь 2013 года в суд направлено 104 уголовных дела по 217 преступлениям.

Основными преступлениями в этой сфере являются дача взятки и ее получение должностным лицом, злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество с использованием служебного положения, служебный подлог. Общероссийская тенденция, когда в числе «главных» коррупционеров называются врачи и преподаватели, по мнению заместителя руководителя отдела процессуального контроля Следственного управления Натальи ГУСЕВОЙ, на территории Приморского края не актуальна. Для нашего региона более характерно привлечение к уголовной ответственности за коррупционные преступления работников федеральных, региональных органов власти, а также органов местного самоуправления.

Ирина СЕРГЕЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.