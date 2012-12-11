Лучших молодых педагогов Владивостока заметили

Подведены итоги городского конкурса профессионального мастерства «Молодой специалист года». Глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ вручил победителям денежные поощрения и памятные подарки.

Конкурс является одним из способов поддержки самых творческих и талантливых молодых специалистов. В этом году существенно возросло денежное поощрение - за первое, второе и третье места молодые учителя получают 30, 25 и 20 тыс. рублей соответственно (ранее 15, 10 и 8 тыс.).

Участвуют в конкурсе работники всех муниципальных образовательных учреждений Владивостока, стаж работы которых не превышает двух лет. Молодые педагоги, желающие проявить себя, пишут эссе на тему «Моя педагогическая философия», предлагают свои методики обучения, проводят уроки-импровизации.

1 место присуждено Нелли ХАЛЕЦКОЙ, учителю английского языка гимназии №2; 2 место получил Иннокентий Васильев, учитель физкультуры школы №17; 3 место – у Марии ЗЫКОВОЙ, учителя биологии школы №22.

После официального награждения молодые педагоги смогли задать главе города все интересующие их вопросы. Они касались прошедшего саммита АТЭС, перспектив развития Владивостока, обеспечения жильем молодых специалистов.

Мэр отметил, что острая проблема нехватки молодых кадров в школах города постепенно решается. Все больше выпускников педагогических вузов идут преподавать в школы и сады Владивостока. Только в этом году в школы пришло 122 молодых специалиста, тогда как в 2008 году - всего 12 молодых учителей. Такой прирост молодых учителей в школах вызван работой муниципальной целевой программы «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования». Программа была разработана в 2008 году по инициативе главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА.

Так, при поступлении на работу в обычную городскую школу или детский сад помимо заработной платы молодым педагогам начисляют единовременную поощрительную выплату в размере 5 тарифных ставок оклада, которая составляет более 20 тысяч рублей. Затем в течение трех лет специалистам к зарплате ежемесячно как бонус выдается по 10 тысяч рублей.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».