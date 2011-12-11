Полиция "не увидела" на митинге во Владивостоке несколько сотен человек

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря, ZRPRESS. Акцию протеста против имеющей место фальсификации итогов выборов в Государственную Думу РФ провели 10 декабря на Корабельной набережной Владивостока жители города. На призыв организаторов откликнулись более 1 тыс. человек. Правда, по официальным данным городского управления МВД России, участие в санкционированной местными властями акции приняло около 150 человек.

Ранее организаторы заявили пикет на 10 участников, но по закону прийти на митинг смогут столько, сколько вместит площадка, а на Корабельной набережной могут разместиться до 2 тыс. человек, - пояснили организаторы митинга.

Но пикет перерос в митинг. Впрочем, коммунисты заявили, что здесь и сейчас они проводят встречу избранных депутатов Законодательного собрания Приморского края со своими избирателями. Так что формальных оснований для вмешательства полицейские не нашли и вмешаться не пытались.



Служители порядка Владивостока

добросовестно охраняли право народа

на волеизъявление.

- Мы можем гордиться - Владивосток стал примером для всей России. У нас «Единая Россия» набрала голосов меньше, чем в среднем по России! – воскликнул один из выступавших.

- Ура!!! – дружно откликнулись участники акции протеста.

Более 90% собравшихся составила молодежь до 30 лет. Пришли и пожилые люди, но их можно было пересчитать по пальцам.

Пикетчики держали плакаты: «Результаты выборов отменить», «Задержанным — свободу, фальсификаторам — тюрьма». Над собравшимися реяли флаги КПРФ и «ТИГРа». Под призывы одного из организаторов митинга Артема САМСОНОВА, избранного 4 декабря депутатом в Законодательное Собрание Приморского края от КПРФ, молодежь дружно скандировала "кричалки" против фальсификации выборов и действующей власти.

Как сообщает РИА Новости, во время проведения пикета на Корабельной набережной Владивостока находилось более 50 сотрудников полиции.

Как сообщил РИА Новости один из организаторов пикета Юрий Кучин, акция во Владивостоке - не политическая, а общественная, на нее пришли люди разных взглядов и убеждений, но их объединяет несогласие с фальсифицированными, по их мнению, итогами выборов в парламент страны.

"Мы собрались для того, чтобы заявить свой протест против фальсификации итогов выборов. У нас есть конкретные факты фальсификации и подкупа. Также мы требуем отпустить 300 задержанных в Москве участников митинга на Чистых прудах. Они не злостные нарушители закона, они неравнодушные граждане, поэтому они должны быть на свободе", - сказал собеседник агентства, который представился как общественный деятель.

Выступающие на митинге - избиратели и наблюдатели на выборах - требовали судебного разбирательства над фальсификаторами и отмены итогов голосования.

Участники акции приняли резолюцию с требованием отменить итоги выборов по тем участкам, где вскрыты факты фальсификации, отправить в отставку главу ЦИК РФ, расформировать избирательные участки, где допущены нарушения.

Организаторы прошедшей двухчасовой

акции заявили, что они получили

разрешение еще на два митинга -

14 и 18 декабря.

В субботу в России проходят массовые митинги, на которых люди могут высказать свое отношение к результатам прошедших 4 декабря парламентских выборов. Самая массовая акция, по утверждению организаторов, пройдет в центре Москвы на Болотной площади. Еще в четырех десятках крупных городов и региональных столиц запланированы митинги и пикеты - как согласованные, так и не согласованные с местными властями.

Между тем 9 декабря Центризбирком обнародовал окончательные итоги выборов в Госдуму, которые практически полностью совпадают с предварительными результатами. После объявления официальных результатов выборов обжаловать их можно только в суде, сообщает РИА Новости.

Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог" – zrpress.ru.

РИА Новости.