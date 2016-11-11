Снегопад не помеха отдыху

В предстоящие выходные – 12 – 13 ноября – во Владивостоке состоится множество интересных и полезных мероприятий, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Культурно-массовые и познавательные мероприятия:

12 ноября в 13 часов – очередное занятие в «Школе юного шахматиста» в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.

12 ноября в 13 часов – просмотр и обсуждение мультфильма «Листопадничек» в детской библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 245-54-99).Вход свободный.

12 ноября в 13:30 – киночас «Курение…Что думают о нем сами курильщики?» в библиотеке №16 (ул. Котельникова, 20; тел.: 220-28-52). Вход свободный.

12 ноября в 15 часов – уроки английского языка для детей 5-7 лет в рамках проекта «English corner» в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21; тел.: 227-84-10), в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96) и в молодёжной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55; тел.: 222-35-73).Вход свободный.

13 ноября в 11 часов – урок китайского языка для ребят 7-12 лет в библиотеке им. А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48; тел.:236-13-70). Вход свободный.

13 ноября в 14 часов - просмотр и обсуждение мультфильма «Листопадничек» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

13 ноября в 14 часов – беседа-игра по творчеству Корнея Чуковского «У меня зазвонил телефон» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

13 ноября в 15 часов – игротека в библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 245-54-99). Вход свободный.

13 ноября в 18 часов – творческая встреча с фотографом Диной Беленко в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская,55 тел.: 222-35-73). Вход свободный.

Спортивные мероприятия:

12 ноября в 10 часов - во Владивостоке в кампусе ДВФУ (корпус S) на острове Русском пройдет чемпионат города по настольному теннису. Мероприятие пройдет при поддержке администрации краевой столицы. Все встречи проходят согласно официальным правилам соревнований, утвержденным Министерством спорта РФ и федерацией настольного тенниса России. Вход свободный.

13 ноября в 10 часов - во Владивостоке в кампусе ДВФУ (корпус S) на острове Русском пройдет чемпионат города по настольному теннису. Мероприятие пройдет при поддержке администрации краевой столицы. Все встречи проходят согласно официальным правилам соревнований, утвержденным Министерством спорта РФ и федерацией настольного тенниса России. Вход свободный.

13 ноября в 10 часов - во Владивостоке в Краевом доме физкультуры (Партизанский пр-т, 2) состоится турнир города по греко-римской борьбе «Кубок у моря». Соревнования пройдут при поддержке администрации Владивостока. В соревнованиях примут участие борцы от 7 до 14 лет. Турнир пройдет по правилам международной федерации спортивной борьбы. Вход свободный.