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Популярный ресторан Владивостока предлагает съесть нового президента США Дональда Трампа
Эксцентричный политик предстанет в меню заведения в виде десерта с виски
Популярный у владивостокцев ресторан Zuma оперативно отреагировал на победу республиканца Дональд ТРАМПА на выборах президента США – заведение предлагает десерт «Трамп» на основе шоколада и виски.
«Рекомендуем заказать к ужину новинку нашего осеннего меню - десерт «Трамп» на основе шоколада и виски, обладающий насыщенным ароматом и мягким вкусом с нотками дыма. Лучший подарок для президентов и тех, кто только собирается ими стать», - говорится в сообщении ресторана в соцсетях.
Стоит отметить, что приморцы не открыли Америки – российское подразделение сети Burger King, присутствующее в том числе и во Владивостоке, запустит специальный «Трамп-бургер», к которому нельзя заказать мексиканские соусы и еду мексиканского происхождения.
Ресторан Zuma позиционирует себя как «достойный пример европейского взгляда на традиционную паназиатскую кухню».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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