Смонтирована первая сдвоенная панель моста со стороны о. Русский

Строители мостового перехода через Босфор Восточный подняли из акватории пролива на 70-метровую высоту первую сдвоенную панель руслового пролета моста со стороны острова Русского. Как сообщил генеральный подрядчик строительства ОАО СК «Мост», вес конструкции с габаритами 24 на 26 метров составил около 360 тонн.

Со стороны полуострова Назимова уже смонтирована сдвоенная панель №27-28. Кроме того, мостостроители завершили натяжение 19-й пары вант. На острове Русском ведется подготовка к установке 13-й вантовой пары. Стойки гигантских пилонов выведены на отметки 274,9 и 265,9 метров над уровнем пролива Босфор Восточный.

Напомним, мост на остров Русский будет одним из крупнейших вантовых мостов в мире, его центральный пролет длиной 1 104 метра станет рекордным в мировой практике мостостроения. У этого моста будут самые высокие пилоны и самые длинные ванты. Общий вес вантовой системы составит 3,5 тысячи тонн.

Ввод моста в эксплуатацию обеспечит надежное транспортное сообщение материковой части Владивостока с островными территориями, это создаст предпосылки для расширения города в южном направлении.