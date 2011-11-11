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Смонтирована первая сдвоенная панель моста со стороны о. Русский
Строители мостового перехода через Босфор Восточный подняли из акватории пролива на 70-метровую высоту первую сдвоенную панель руслового пролета моста со стороны острова Русского. Как сообщил генеральный подрядчик строительства ОАО СК «Мост», вес конструкции с габаритами 24 на 26 метров составил около 360 тонн.
Со стороны полуострова Назимова уже смонтирована сдвоенная панель №27-28. Кроме того, мостостроители завершили натяжение 19-й пары вант. На острове Русском ведется подготовка к установке 13-й вантовой пары. Стойки гигантских пилонов выведены на отметки 274,9 и 265,9 метров над уровнем пролива Босфор Восточный.
Напомним, мост на остров Русский будет одним из крупнейших вантовых мостов в мире, его центральный пролет длиной 1 104 метра станет рекордным в мировой практике мостостроения. У этого моста будут самые высокие пилоны и самые длинные ванты. Общий вес вантовой системы составит 3,5 тысячи тонн.
Ввод моста в эксплуатацию обеспечит надежное транспортное сообщение материковой части Владивостока с островными территориями, это создаст предпосылки для расширения города в южном направлении.
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