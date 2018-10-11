Экс-мэр Владивостока подарил незнакомой девушке "Айфон"

Игорь Пушкарёв: «Нас с вами уже 8000. Не перестаю благодарить вас за то, что вы со мной, за ваше внимание и интерес ко мне и моему делу»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост на своей странице в «Интстаграме», в котором сообщил о том, что решил подарить подписчику с номером 8000 Apple iPhone 8. Счастливым обладателем смартфона, судя по нику, оказалась девушка @k___ekaterina.

«Дорогие мои друзья! Нас с вами уже 8000. Не перестаю благодарить вас за то, что вы со мной, за ваше внимание и интерес ко мне и моему делу. Важно и то, что несмотря ни на что, с каждым днём нас становится больше.

Это красивое число я решил отметить сюрпризом и приготовил восьмитысячному подписчику подарок - @apple iPhone 8.

Им стала @k___ekaterina. С чем я её от души поздравляю. Мои помощники выйдут на вас, или вы сами можете написать сообщение в direct моего профиля.

Всем хорошего настроения и удачного дня! Ваш Игорь Пушкарёв».