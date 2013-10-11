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Суд Владивостока выпустил адмирала из СИЗО
11 октября Ленинский районный суд Владивостока изменил меру пресечения руководителю приморского территориального управления Росрыболовства контр-адмиралу в отставке Александру ИВАНКОВУ.
После восьми месяцев содержания в СИЗО он был переведен под домашний арест. Глава управления Росрыболовства по Приморскому краю был арестован 17 февраля. В отношении него были возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("превышение полномочий").
Суд в своем определении указал, что принял во внимание положительные характеристики Александра ИВАНКОВА, а также его заслуги на военной службе. А адвокат чиновника Яков ШЕЙНИН на суде заявил, что у следствия было 8 месяцев для того, чтобы произвести все необходимые процессуальные действия, и содержание в СИЗО может быть заменено на домашний арест.
Выступая на суде, адвокат обратил внимание суда на тот факт, что следователи в деле Иванкова обосновывали ходатайства, о продлении меры пресечения основываясь на предположениях, что чиновник может оказать давление на своих подчиненных или скрыться за пределами РФ. «Однако уже после возбуждения уголовного дела, Александр Иванков находясь под следствием, выезжал за пределы Приморского края, и вернулся обратно. Очень многие заявления следствия носят предположительный характер, они не подкреплены доказательствами, суду предлагается «просто» поверить следователю, - заявил во время прений Яков ШЕЙНИН.
Напомним, что адвокаты также обращают внимание на тот факт, что и обвинение во многом построено на предположениях. «По версии следствия если бы компания «Восток Джапан» была допущена к аукциону, и выиграла бы его, то она готова была бы заплатить гораздо больше за лот, чем победившая компания. «Но в этой фразе слишком много «бы». Формулировка подобного обвинения является новацией в уголовном праве, когда подозреваемому вменяются в вину не те последствия, которые реально наступили от его действий, а те, которые теоретически могли бы наступить (а могли бы и не наступить). Это значит, что при определении размера причиненного ущерба следствие оперирует результатами не проведенного аукциона, а того, которого не было», - считает защита Александра Иванкова.
Юрий Морозов, ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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Какого адмерала, хокеиста что ли?