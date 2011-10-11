Морская акватория Владивостока в ожидании очистки

В воскресенье вечером от морского вокзала Владивостока отчалил туристический лайнер «Амстердам», и на место его стоянки набросились чайки, выхватывая из воды оставшийся мусор. Однако вскоре гладь акватории бухты Золотой Рог» вновь привычно отсвечивала радужными кругами нефтепродуктов…

Приморгидрометцентр озвучил данные мониторинга, который проводился в летний период, и они не порадовали. С вводом в строй всего комплекса очистных сооружений нам, что акватория Амурского залива очистится уже через пять лет. Однако сегодня можно констатировать: состояние морских вод по содержанию нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ, фенолов и пестицидов лишь ухудшилось.

Исходя из индекса загрязнения воды заливов Находка и Амурский можно отнести к III классу - «умеренно - загрязненные», бухты Диомид и пролив Босфор Восточный – к V, «грязные». Заметно ухудшилась ситуация в заливах Уссурийский и Золотой Рог. Здесь класс качества вод изменился на IV, «загрязненные», и VI - «очень грязные» соответственно. В июле в бухте Золотой Рог в районе устья реки Объяснения содержание нефтепродуктов превысило предельно допустимую концентрацию в 41,6 раза.

Летом 2011 года в обследованной акватории залива Петра Великого возросло содержание нефтяных углеводородов даже к уровню 2010 года. В заливах Амурский и Находка их концентрация превысила предельно - допустимую норму в 1,4 раза, в Уссурийском заливе – в 4,4 раза. В бухтах Диомид и Золотой Рог содержание нефтепродуктов в воде составило 8,2 ПДК (предельно допустимая концентрация) и 9,8 ПДК соответственно. В проливе Босфор Восточный – 7,6 ПДК.

Возросло также загрязнение морской воды фенолами. Максимальная концентрация фенолов зарегистрирована на станции вблизи устья реки Объяснение – 13,8 ПДК. Содержание поверхностно-активных веществ также возросло, но в пределах ПДК. Оно превышено лишь в районе рыбного порта в бухте Золотой Рог. То же можно сказать и про тяжелые металлы: cодержание ртути даже снизилось.