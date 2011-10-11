Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Морская акватория Владивостока в ожидании очистки
В воскресенье вечером от морского вокзала Владивостока отчалил туристический лайнер «Амстердам», и на место его стоянки набросились чайки, выхватывая из воды оставшийся мусор. Однако вскоре гладь акватории бухты Золотой Рог» вновь привычно отсвечивала радужными кругами нефтепродуктов…
Приморгидрометцентр озвучил данные мониторинга, который проводился в летний период, и они не порадовали. С вводом в строй всего комплекса очистных сооружений нам, что акватория Амурского залива очистится уже через пять лет. Однако сегодня можно констатировать: состояние морских вод по содержанию нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ, фенолов и пестицидов лишь ухудшилось.
Исходя из индекса загрязнения воды заливов Находка и Амурский можно отнести к III классу - «умеренно - загрязненные», бухты Диомид и пролив Босфор Восточный – к V, «грязные». Заметно ухудшилась ситуация в заливах Уссурийский и Золотой Рог. Здесь класс качества вод изменился на IV, «загрязненные», и VI - «очень грязные» соответственно. В июле в бухте Золотой Рог в районе устья реки Объяснения содержание нефтепродуктов превысило предельно допустимую концентрацию в 41,6 раза.
Летом 2011 года в обследованной акватории залива Петра Великого возросло содержание нефтяных углеводородов даже к уровню 2010 года. В заливах Амурский и Находка их концентрация превысила предельно - допустимую норму в 1,4 раза, в Уссурийском заливе – в 4,4 раза. В бухтах Диомид и Золотой Рог содержание нефтепродуктов в воде составило 8,2 ПДК (предельно допустимая концентрация) и 9,8 ПДК соответственно. В проливе Босфор Восточный – 7,6 ПДК.
Возросло также загрязнение морской воды фенолами. Максимальная концентрация фенолов зарегистрирована на станции вблизи устья реки Объяснение – 13,8 ПДК. Содержание поверхностно-активных веществ также возросло, но в пределах ПДК. Оно превышено лишь в районе рыбного порта в бухте Золотой Рог. То же можно сказать и про тяжелые металлы: cодержание ртути даже снизилось.
Новости тематики
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
Новости раздела
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Провал резидентов
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Вышли из строя