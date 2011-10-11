Частоколу рекламных щитов во Владивостоке нашли замену

От Покровского парка по Океанскому проспекту впервые за много лет открылся панорамный вид на морскую гавань Владивостока – ни тебе рекламных щитов, ни растяжек, ни проводов.

Администрация Владивостока планирует привести в должный вид рекламные конструкции на гостевом маршруте к февралю 2012 года. В соответствии с принятой концепцией рекламных конструкций по гостевому маршруту и в центре станет меньше, сообщили «ЗР» в пресс-службе городской администрации. По словам начальника управления регулирования рекламной деятельности администрации Владивостока Анастасии КУШНЫРЬ, за последнее время в городе уже демонтировано более 50 рекламных щитов форматом 3х6 и более 30 перетяжек, которые визуально перегружали облик улиц. Эта работа будет продолжена. Так, вдоль гостевого маршрута от остановки «Фабрика «Заря» до остановки «Некрасовская» должно остаться не более 100 рекламных конструкций.

По мнению рекламных агентств, они лишатся большой части доходов из-за демонтажа щитов. В месяц две стороны рекламного щита (район гостевого маршрута) приносят около 40 тыс. руб. Не потому ли после демонтажа щиты вновь возвращаются в тот же район? Однако в мэрии пошли дальше и предложили агентствам внедрить современные технологии и материалы типа призматронов (вертикальные трехгранные призмы), скроллеров (с внутренней подсветкой). По мнению РА «ДВ-Регион», современные конструкции, например, призматроны окупят себя через 2-3 года. Они эффективнее стандартных щитов, потому мэрия достигла договоренности и с другими крупными операторами наружной рекламы.