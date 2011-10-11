Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке состоялось долгожданное открытие нового детсада
Во Владивостоке в микрорайоне «Снеговая Падь» состоялось торжественное открытие нового детского сада.
В микрорайоне «Снеговая Падь» во Владивостоке состоялось долгожданное открытие нового детского сада «Тигренок». Если это определение подходит к учреждениям подобного типа, то новый детсад можно без преувеличения назвать инновационным.
Большой по площади и просторный «Тигренок» рассчитан на 12 групп и сможет принять 240 малышей. Это первый детсад, где в каждой группе для эффективных занятий установлены интерактивная доска и проектор. По последнему слову техники оборудован пищеблок. Для рабочего персонала предусмотрено самое современное оборудование, а готовые блюда на этажи будут поднимать с помощью автоматического лифтового оборудования.
Положенную для новостроев ленточку перерезали губернатор Приморского края Сергей Дарькин, глава Владивостока Игорь Пушкарев и заместитель начальника «Дальспецстрой» Евгению Ещенко.
Все помещения «Тигренка» живописно оформлены в технике аэрографии. Спортивный зал напоминает настоящий фитнес-центр, в котором есть даже маленькие беговые дорожки. В связи с тем, что дети сейчас приходят в сад с ослабленным здоровьем, для малышей построен бассейн. Для самых маленьких детишек на первом этаже положили теплые полы. По всему второму этажу построены террасы, на них дети будут выходить на пятнадцатиминутную зарядку или просто подышать воздухом.
Для прогулок малышей вокруг сада отведена большая территория. На ней располагаются просторные беседки, лавочки, песочницы, качели, домики, горки. Территория озеленена и огорожена.
Всего в микрорайоне «Снеговая падь» будет работать три детских сада, которые смогут вместить 720 малышей Владивостока детских садов. Садики возводят по самым современным стандартам – с бассейнами, стадионами, музыкальными залами, с большими витражными окнами, чтобы группы максимально были наполнены дневным светом.
Новости тематики
- Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
- Владивостокских красавиц и умниц увезут во Вьетнам
- Братание Владивостока и Салоников
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
- Экс-мэр Владивостока рассказал о личном
- Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Экс-мэр Владивостока сказал всё, что думает о нынешнем ВЭФ
- Приятная и долгожданная новость пришла с полей Восточного экономического форума
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Во Владивостоке появится новый супермост
- По "Улицам Дальнего Востока" пройдутся первые лица страны и лидеры бизнеса
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Оленеводы Чукотки поселятся в мобильных "Ярангах 2.0"
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- Круизный лайнер Bremen зашел в порт Петропавловска-Камчатского