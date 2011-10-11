Во Владивостоке состоялось долгожданное открытие нового детсада

Во Владивостоке в микрорайоне «Снеговая Падь» состоялось торжественное открытие нового детского сада.

В микрорайоне «Снеговая Падь» во Владивостоке состоялось долгожданное открытие нового детского сада «Тигренок». Если это определение подходит к учреждениям подобного типа, то новый детсад можно без преувеличения назвать инновационным.

Большой по площади и просторный «Тигренок» рассчитан на 12 групп и сможет принять 240 малышей. Это первый детсад, где в каждой группе для эффективных занятий установлены интерактивная доска и проектор. По последнему слову техники оборудован пищеблок. Для рабочего персонала предусмотрено самое современное оборудование, а готовые блюда на этажи будут поднимать с помощью автоматического лифтового оборудования.

Положенную для новостроев ленточку перерезали губернатор Приморского края Сергей Дарькин, глава Владивостока Игорь Пушкарев и заместитель начальника «Дальспецстрой» Евгению Ещенко.

Все помещения «Тигренка» живописно оформлены в технике аэрографии. Спортивный зал напоминает настоящий фитнес-центр, в котором есть даже маленькие беговые дорожки. В связи с тем, что дети сейчас приходят в сад с ослабленным здоровьем, для малышей построен бассейн. Для самых маленьких детишек на первом этаже положили теплые полы. По всему второму этажу построены террасы, на них дети будут выходить на пятнадцатиминутную зарядку или просто подышать воздухом.

Для прогулок малышей вокруг сада отведена большая территория. На ней располагаются просторные беседки, лавочки, песочницы, качели, домики, горки. Территория озеленена и огорожена.

Всего в микрорайоне «Снеговая падь» будет работать три детских сада, которые смогут вместить 720 малышей Владивостока детских садов. Садики возводят по самым современным стандартам – с бассейнами, стадионами, музыкальными залами, с большими витражными окнами, чтобы группы максимально были наполнены дневным светом.