Экс-мэр Владивостока сказал всё, что думает про нынешний ВЭФ

Со стороны оказалось, как говорится, видней

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях, в котором он рассказал о своем отношении к проходящему во Владивостоке Четвертому Восточному экономическому форуму. Напомним, что Игорь Пушкарёв, будучи, главой приморской столицы, принимал самое деятельное участие в подготовке Первого ВЭФ.

«Сегодня во Владивостоке в четвёртый раз открывается Восточный экономический форум.

Я очень внимательно слежу за этим событием и считаю его значимым и значительным не только для города и всей нашей страны, но и стран АТР.

Наш регион раскрывается миру благодаря ВЭФу, показывая возможности и потенциал Дальнего Востока, привлекая международных инвесторов и налаживая с ними отношения. Надеюсь, что сейчас, спустя три года работы форума, есть зримое подтверждение развития нашего региона, есть действенные механизмы и сформировавшиеся принципы работы, и все они, в конечном счёте, повлияют на улучшение жизни людей на Дальнем Востоке.

Тема главного пленарного заседания в этом году – «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». Я искренне полагаю, что наши возможности безграничны. Главное: чёткое понимание целей и задач, и эффективная работа по их достижению.

Желаю всем участникам ВЭФ-2018 интересных встреч и дискуссий, новых открытий и возможностей, конструктивных бизнес-диалогов и насыщенной программы. И каждому насладиться прогулкой по Улице Дальнего Востока».

Фото Vladnews.Ru.