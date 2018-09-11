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Приятная и долгожданная новость пришла с полей Восточного экономического форума
На проходящем во Владивостоке на о. Русском Восточном экономическом форуме представитель "Почты России" сообщил участникам и журналистом приятную и долгожданную новость, пишет деловая газета «Золотой Рог».
Планы и впрямь грандиозные. У "Почты России" есть цель: в самое ближайшее время добиться того, чтобы скорость доставки посылок и отправлений из Китая сократилась до двух недель, а через полтора года - до трех дней. В ряде городов России получать почтовые отправления адресаты смогут в течение суток.
Надо сказать, что о таких сроках приморцы не могли мечтать даже в самых смелых фантазиях. Как шутят дальневосточники, быстрее пешком до Китая сходить, чем дождаться отправления "Почтой России". Схема, при которой все посылки попадали из приграничного с Приморьем Китая в Москву, а потом уже развозились по городам и весям, наконец-то изменена.
Напомним, накануне 10 сентября "Почта России" запустила новый маршрут доставки почтовых отправлений из Китая, который в два раза сократит сроки отправления посылок на Дальний Восток, Урал и в Сибирь. Речь идет о нерегистрируемых отправлениях — тех, которые принимают у отправителя без квитанции и вручают адресату без расписки: это могут быть письма, открытки, бандероли и мелкие пакеты (посылки меньше 2 кг за границу). Как правило, это дешевые товары стоимостью меньше $10.
Как пояснил представитель почтового оператора, почта из Гонконга теперь будет приходить морем во Владивосток. Оттуда поездом «Почты России» ее будут доставлять в места международного почтового обмена во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Москве. Эта схема стала дополнительной к уже существующей, когда нерегистрируемые отправления доставляются автотранспортом, как правило, до Екатеринбурга или Москвы, а оттуда уже поездами на Дальний Восток.
Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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