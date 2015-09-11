Генеральный консул Вьетнама покидает Владивосток

Сегодня, 11 сентября, глава города Владивостока Игорь Пушкарёв встретился с генеральным консулом Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке Чан Зуй Тхи. Это был прощальный визит вьетнамского дипломатического работника в городскую администрацию в связи с окончанием срока его работы в столице Приморья. Об этом газете «Золотой Рог» сообщили в пресс-службе мэрии.

Во встрече участвовали заместитель главы администрации Владивостока Александр Юров, начальник управления международных отношений и туризма Алексей Кушнир, начальник отдела международного протокола администрации города Виталий Ерёменко, а также вице-консул генерального консульства СРВ во Владивостоке Нгуен Ай Чунг.

Игорь Пушкарёв отметил весомый вклад Чан Зуй Тхи в укрепление дружеских и партнерских отношений между Вьетнамом и Владивостоком. Генеральный консул Вьетнама способствовал активизации торгово-экономических отношений, туристических обменов, развитию продуктивных связей представителей малого и среднего бизнеса обеих стран. Глава Владивостока также подчеркнул необходимость продолжения развития экономических связей столицы Приморья с Вьетнамом, чему теперь еще более способствует новый статус города в качестве свободного порта.

«Очень жаль расставаться, - обратился Игорь Пушкарёв к Чан Зуй Тхи, - но знайте: во Владивостоке вас всегда будут ждать добрые друзья и коллеги. Мы будем считать вас послом мира и дружбы нашего города во Вьетнаме».

Чан Зуй Тхи работал во Владивостоке три последних года и за это время заслужил прочный авторитет не только своими высокопрофессиональными качествами, но и многочисленными образовательными и культурно-просветительскими программами, которые пользовались большой популярностью горожан – особенно в преподавательской и студенческой среде. В настоящее время в столице Приморья активно работают Вьетнамские культурно-образовательные центра – в ДВФУ и Дальрыбвтузе, а десятки студентов из Вьетнама обучаются в Морском государственном университете имени адмирала Невельского. Ветеранам Владивостока запомнились организованные генеральным консульством Вьетнама теплые встречи, посвященные памятным датам в честь Дня Победы и других исторических событий.

Во Владивостоке, в свою очередь, на здании железнодорожного вокзала установлена памятная доска, посвященная пребыванию в нашем городе вождя вьетнамского народа и первого президента этой страны Хо Ши Мина, между Владивостоком и городом Хошимин заключен договор о дружбе и сотрудничестве, а также организуются и проводятся многие мероприятия, способствующие активизации сотрудничества в областях экономики, науки, образования, культуры.

«Я очень рад, что мне довелось работать во Владивостоке – городе, к которому я испытываю самые добрые чувства и который навсегда останется в моем сердце, - отметил Чан Зуй Тхи. – Наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться, и я желаю Игорю Пушкарёву больших успехов в дальнейшем развитии Владивостока».

Чан Зуй Тхи рассказал и о такой трогательной детали: Владивосток настолько очаровал его, что он посвятил нашему городу свои стихи. После их перевода на русский язык они будут переданы в администрацию столицы Приморья.

В заключение встречи глава города Владивостока и генеральный консул СРВ во Владивостоке обменялись благодарственными письмами и памятными сувенирами.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.