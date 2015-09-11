Во Владивостоке суд обязал ТСЖ вернуть два млн рублей в бюджет города

В соответствии с программой проведения капитального ремонта многоквартирных домов Администрация г. Владивостока перечислила денежные средства на расчетные счета ТСЖ «Толстовцы». После завершения всех ремонтных работ и произведения оплаты по заключенным договорам подряда, администрация направила в адрес товарищества письмо с предложением возвратить неизрасходованные денежные средства. Однако ТСЖ «Толстовцы» не захотело возвратить мэрии 2 млн рублей.

Так как ТСЖ «Толстовцы» уклонилось от обязательства по возврату денежных средств, администрации пришлось обратиться в арбитражный суд с иском об обязании товарищества произвести возврат 2 239 535,8 рублей в бюджет города. Суд удовлетворил заявленные мэрией требования.

ТСЖ «Толстовцы» попытались опротестовать данное решение в Пятом арбитражном апелляционном суде, однако и здесь закон остался на стороне чиновников.

Рассматривая апелляционную жалобу, судебная коллегия пришла к выводу, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал все обстоятельства дела, правильно применил нормы материального и процессуального права, и отказала в удовлетворении требований апеллянта.

Как сообщает газета «Золотой Рог», со ссылкой на пресс-службу Пятого апелляционного суда, ТСЖ «Толстовцы» обязаны произвести возврат денежных средств в городской бюджет Владивостока в размере 2 239 535, 8 рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.