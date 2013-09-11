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Саммит АТЭС - 2012
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Год после саммита АТЭС во Владивостоке: Мне уже за 80, и я думала, что не увижу того, что здесь построили

11 Сентября 2013, 18:46 | Владивосток

Год назад на острове Русском во Владивостоке завершился саммит АТЭС. Все четыре года, пока шла подготовка к этому событию, чего только ни говорилось о предстоящем действе.

К примеру, о мостах (1. Их не построят вовсе; 2. Их построят второпях и они, конечно, рухнут; 3. Их построят, а после проезда Путина разберут…), о ДВФУ (1. Не успеют; 2. Успеют, но только половину; 3. Зачем, собственно?..), о финансах (1. Разворуют всё; 2. Разворуют и еще попросят; 3. Разворуют, еще попросят и снова разворуют…) и так далее, и тому подобное…

Этот снимок корреспондент «ЗР» сделал сразу после саммита, когда на Русский уже стали возить экскурсантов. Бабушка, которую вы видите на фото, была столь восхищена увиденным, что с ней грех было не разговориться. «Мне уже за 80, и я думала, что умру и не увижу того, что здесь построили, - поведала она. - А я об этом мечтала».

Представьте, у человека мизерная пенсия, а у нее мечта проехать по мостам и увидеть кампус ДВФУ. Мечта! Мы это к тому, что есть простые люди, которые и слыхом не слыхивали о до сих пор не утихших «фэйсбучных» баталиях (о смысле саммита, например, или о том, что вместо мостов нужно было повысить пенсии и снизить тарифы ЖКХ), и тем не менее могут вот так запросто радоваться тому, как изменился их родной город…

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: саммит АТЭС  мосты владивостока  строительство 



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