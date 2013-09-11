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Руководители азиатских морских и рыбохозяйственных университетов встретились во Владивостоке
4 сентября в главном корпусе Дальрыбвтуза состоялось торжественное открытие грандиозного мероприятия - 12-го Форума азиатских морских и рыбохозяйственных университетов (AMFUF).
Председатель форума, ректор Корейского морского университета, доктор наук ПАК Хан Иль отметил, что сейчас пришло время для морских университетов, чтобы пересмотреть систему образования и ввести последние новшества. Он подчеркнул, что это является основной причиной сегодняшней встречи.
Ректор Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета Георгий КИМ в свою очередь подчеркнул, что двери России открыты для Азии. «Мы должны вести диалог о будущем наших детей и об их будущей работе», - сказал он.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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