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Приморские полицейские встали на защиту обманутых дольщиков
Под прицелом оперативных сотрудников полиции краевого и городского подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции - несколько проблемных объектов. Все они расположены на территории краевого центра. Один из них - жилой дом по улице Прапорщика Комарова, 45 во Владивостоке.
В начале 2000-х начался строительный бум. Компании использовали схемы долевого строительства, но поскольку закона о дольщиках в ту пору не было, то с ними заключали договоры на соинвестирование. Репутация компании была залогом для соинвесторов в выборе строящихся домов. Для обеспечения защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве, в Управлении МВД России по Приморскому краю и создана рабочая группа.
История долгостроя по улице Прапорщика Комарова походит на бесконечный сериал: в апреле 2011 года на стадии 70%-ной готовности объекта компания-застройщик инициировала расторжение договора строительного подряда и приступила к самостоятельному привлечению средств участников долевого строительства. У инвесторов по ранее заключенным договорам инвестирования с гражданами возникли имущественные споры, которые до настоящего времени не урегулированы. Дольщики оказались в отчаянном положении: без денег и обещанного жилья.
В связи с нарушениями прав граждан – участников долевого строительства многоквартирного дома возбуждено 15 уголовных дел по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского отдела полиции в рамках уголовных дел допросили более сотни потерпевших и свидетелей, организовали выемки бухгалтерских и прочих документов. Наложен арест на объект незавершенного строительства. Расследование по таким делам, как правило, занимает длительное время из-за многочисленных экспертиз, которые позволят объективно проанализировать финансово-хозяйственную деятельность и определить сумму причиненного вреда.
Расследование дел находится под контролем руководства Управления МВД по Приморскому краю, сообщили "ЗР" в пресс-службе ведомства.
«Золотой Рог».
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