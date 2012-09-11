Грандиозные сооружения во Владивостоке перестали быть безымянными

На прошедшей неделе мост через пролив Босфор Восточный официально назван Русским, а через бухту Золотой Рог - Золотым. Это решение было принято в администрации Владивостока на заседании комиссии по городской топонимике. Если согласиться с поверием древних египтян о том, что в имени отражалась душа носителя и что имя во многом определяет судьбу, то комиссия по топонимике определила в общем-то весьма неплохое будущее для мостов-красавцев.

Сообщается, что при обсуждении названий учитывались и мнения горожан. Конкурс на названия для мостов и почему-то только для двух - на остров и через бухту, а мост через Амурский залив остался без названия (видимо, наказан за малый рост) - был объявлен департаментом дорожного хозяйства администрации края, когда мосты еще строились. Потом свой конкурс объявила мэрия, потом свои отдельные – некоторые аффилированные с властями СМИ. Итоги каких именно конкурсов рассматривала комиссия, не сообщается. Но из 350 названий достойными были признаны 30, получивших наибольшее количество голосов. По законодательству наименование объектов относится к полномочиям муниципальной власти, вот она и приняла решения.

- В ходе заседания обсуждались варианты названия мостов, которые предложили жители Владивостока, - подчеркнула председатель комиссии, заместитель главы администрации города Елена ЩЁГОЛЕВА. - Часть горожан высказалась за то, чтобы назвать мост через Золотой Рог так же, как и саму бухту - Золотой Рог. Однако жители уже сейчас говорят кратко - мост Золотой. Большинство членов комиссии высказались за то, чтобы присвоить мосту название Золотой.

Единогласно члены комиссии поддержали идею назвать мост через Босфор Восточный Русским. Как отметили присутствующие на заседании, среди жителей города уже закрепилось название Русский мост, а после заседания комиссии это название стало официальным. В ближайшее время название мостов будет закреплено специальным постановление главы города Владивостока.

Закавыка в том, будут ли горожане следовать официальным названиям? Мне представляется, что, будут, ибо в комиссии правы: названия Русский и Золотой входят в обиход и используются, например, местной прессой. Вопрос в другом, обязаны ли следовать?

Кто из владивостокцев знает, что центральная площадь Владивостока официально называется площадью Борцов Революции? Я всегда спотыкаюсь об это название в официальных документах, ибо мой …летний опыт жития во Владивостоке, в том числе десятилетний опыт езды в школу на трамвае, показывает, что остановка у городской площади водителями трамваев никогда не называлась площадью Борцов Революции. Обычно объявляли: «Площадь» или «Центральная площадь». Да и памятник там стоит «Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке», а не «борцам Революции». То есть следовать официальным названиям мы все-таки не обязаны? Ведь обычно названия городских объектов рождаются из удобства при бытовом общении. Названия «Белый дом» и «Серый дом» комиссия по топонимике не утверждала, а попробуй их вырежи из нашей жизни...

В свое время горожане предлагали названия для моста через Золотой Рог – Чуркинский, Дарькинский, Адмиральский, мост Мечты, (злобно-ироничные варианты «горелый», «паленый», «копченый» не рассматривались).

Коллеге и писателю, воспевшему в прозе на общероссийском уровне правый руль, Василию АВЧЕНКО больше по душе Чуркинский. Но есть такое мнение: «Чуркинским он более подходит для жителей Чуркина, и, следуя этой логике, его можно также назвать Центральным для жителей центра. Поэтому правильнее его назвать в честь бухты, через которую он пролегает, а не в честь части суши, куда он примыкает». Зато Василий – чуткий к языку человек – готов согласиться с названием Русский больше, чем с названием Золотой (был бы мост хоть желтым покрашен). Мост назван в честь одноименной бухты, но название бухты заимствованное. В Стамбуле, по одной версии, название пролива обязано золотым бликам на воде при особом солнечном освещении. Наш же Золотой Рог больше обязан одноименному турецкому проливу похожей формы - пролив в Стамбуле тоже имеет форму рога. Словом, «златость» нашего моста все время придется пояснять не в пример названию Русский мост, которое вопросов не вызывает. Хотя еще пример: небезызвестный мост Голден Гейт, что в американском Сан-Франциско, несмотря на «золотое» название, красный как вареный рак.

У моста на Русский тоже были варианты: «Крепостные ворота», мост Надежды, Два великана (с намеком на пилоны), Императорский, Саммитовский, Университетский...

Название - вещь не только нужная, но и сложная. Оно должно работать в разных обстоятельствах, играть разные роли и подключать многие аспекты коммуникации, ассоциативные в том числе. И только время покажет, придумает ли городская молва другие названия мостам, украсившим город. Или свыкнется с официальными…

Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».