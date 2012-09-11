Владивосток получил красавец-мост, не слишком удобный для связи с центром

Подготовка к саммиту АТЭС решила лишь часть проблем развития транспортной инфраструктуры города. Что же дальше? Об этом мнение одного из авторов Генерального плана города и его транспортной схемы, профессора ДВФУ Валентина АНИКЕЕВА.

Подготовка к саммиту АТЭС позволила создать несколько очень важных для транспортной системы Владивостока объектов: мосты через пролив Босфор Восточный и через бухту Золотой Рог, мост-эстакаду Де-Фриз – Седанка. Также были реконструированы значительные участки городских улиц и дорог.

Город стал более «открытым» на материк, но ситуация с трафиком в самом городе остается очень напряженной, поскольку еще много элементов и транспортных сооружений улично-дорожной сети, предусмотренных последним утвержденным Генеральным планом Владивостокского городского округа, до сих пор не построено. Особенно это относится к центральной части города, где с вводом моста через бухту Золотой Рог никаких изменений к лучшему практически не произошло.

Я бы выделил несколько насущных задач по улучшению трафика в городе.

Прежде всего, надо разгружать ул. Алеутскую и Океанский проспект, убрать с них грузопотоки из морского порта, создать дублирующую связь для полуострова Шкота (Эгершельд). Эту задачу должна решить магистраль вдоль Амурского залива от Молодежной до Крестовского путепровода, проект которой был выполнен еще в 1996 году, но так и не реализован. На мой взгляд, у Владивостока сейчас нет более актуальной задачи, чем строительство этой магистрали, хотя бы по очередям, с соответствующим изменением схем движения в центре города.

Построенный мост через бухту Золотой Рог выполняет свою задачу – вывод потоков с полуострова Черкавского (м.Чуркина) в северные районы, минуя центр города. Но он не может, да и не должен был обеспечивать нормальную связь населения полуострова с центром города. Для этого в Генплане предусмотрен низководный с судопропускным пролетом пешеходно-транспортный мост от ул. Березовой на Корабельную набережную. Старожилы помнят, сколько раз собирались строить этот недорогой и непритязательный, но крайне необходимый жителям мост.

Сейчас пока мы получили красавец-мост, не слишком удобный для связи с центром (одни предмостные развязки чего стоят?!). К тому же по этому мосту не допускается пешеходное движение. Так что строить низководный пешеходно-транспортный мост на Чуркин надо, и чем быстрее, тем лучше для людей. Пока не будет этого второго моста через бухту, мечта жителей Чуркина - быть ближе к центру – остается неосуществленной.

Объездная дорога от Седанки до Патрокла, построенная в отступление от Генерального плана города и утвержденной президентом России трассы, не обеспечивает нормального обслуживания новых жилых районов (Снеговая Падь и Зеленый угол) и промышленно-коммунальных зон в долинах Второй и Первой речек и реки Объяснения. Поэтому строительство проектной городской магистрали регулируемого движения от перевала Седанки до ул. Сахалинской с путепроводами через долину Первой речки и в районе ТЭЦ-2 крайне актуально. Без этого невозможно разгрузить Русскую улицу и проспект Столетия Владивостока.

Транспортные пробки в центре возникают, в частности, и потому, что почти все потоки в жилые и промышленные зоны, расположенные вдоль северного берега бухты Золотой Рог, направляются через ул. Алеутскую. Для разгрузки этого направления в Генплане города предусмотрено строительство тоннеля с улицы Гоголя от ВГУЭС до ул. Светланской с выходом в Жариковский сквер. Я предлагал включить этот тоннель в мероприятия по подготовке к саммиту, но тогда не нашел поддержки. А ведь в городе находится Дальневосточная горно-строительная компания, для которой построить этот тоннель – «родная» работа. Да, этот объект дороговат для бюджета города, но без него невозможно ни разгрузить центр, ни вывести на Светланскую троллейбус. Так что решать этот вопрос надо в любом случае.

Постановлением Правительства России от 31 марта 2010 г. № 201 предусмотрено строительство второго мостового перехода с полуострова Шкота (Эгершельд) на о. Елены и далее на Русский остров, а также развивать дорожную сеть острова. Без строительства этого мостового перехода и мостов через бухту Новик создание заявленной ОЭЗ просто невозможно.

Чтобы привлечь жителей Экипажного, Шигино, Церковной и Подножья к работе в кампусе ДВФУ, а также использовать жилой фонд этих поселков для расселения студентов и персонала ДВФУ на период до строительства объектов второй очереди кампуса, надо незамедлительно строить мост через бухту Новик от кампуса ДВФУ до Экипажного. Кроме того, нужно построить совсем недорогой, но важный для жителей острова Попова мост через несудоходный пролив Старка - с п-ова Кондратенко на мыс Дарагана. А строительство пешеходного моста с острова Попова на остров Рейнеке позволит расширить рекреационный потенциал города.

«Золотой Рог».