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Каскад подпорных стен у «Серой лошади» стал как новый
На минувшей неделе завершилась реконструкция каскада подпорных стен в районе ул. Алеутской, 17 – рядом со зданием «Серая лошадь». Работы по реконструкции стены вошли по распоряжению главы краевого центра Игоря ПУШКАРЕВА в программу «Морской фасад Владивостока».
Так как объект является памятником архитектуры, были изучены архивные документы, разработан проект, который согласовали архитекторы и историки.
Поскольку конструкции стены оказались совершенно изношенными, строители заново построили всю бетонную основу системы подпорных стен, затем восстановили лестницы с балюстрадами и балясинами, декоративную нишу и пристенную скульптуру в виде фонтана. Работы выполнены с использованием натурального природного камня.
Кроме того, отреставрирована центральная и торцевая части фасада одного из зданий комплекса «Серая лошадь». Восстановлены и обновлены архитектурные и декоративные элементы здания, а также скульптуры красноармейца, лётчицы, колхозницы и шахтёра на крыше здания.
По общему мнению, этот архитектурный комплекс был и остается одним из самых ценных объектов в центре города. И вот теперь замечательный обновленный памятник вновь явил свою красоту городу.
«Золотой Рог».
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