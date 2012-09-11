Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке ожидается дождь
Неприятности, вызванные циклоном, рожденным на юге Желтого моря, позади. И теперь на большей части российского Дальнего Востока дождливая погода сменится долгожданной солнечной, хотя и не везде. Ну а в Приморском крае погодные условия на этой неделе определяет поле повышенного атмосферного давления. При этом в некоторых районах Приморья возможен-таки небольшой дождь – куда уже осенью без них...
Несмотря на то что во ВЛАДИВОСТОК вернулось солнечное бабье лето, ложкой дегтя на этой неделе станет дождь в четверг. Относительно дневной температуры, она не превысит 18-23 градусов тепла. После захода солнца в столице Приморья становится еще прохладнее - до 13-16 выше нуля.
Довольно дождливо будет на этой неделе в ХАБАРОВСКЕ - дожди в столице соседнего края ожидаются в четверг, пятницу и субботу. Дневной температурный фон останется на прежнем уровне - 18-23 градуса тепла. По ночам воздух в городе на берегу Амура остывает до плюс 13-15.
Вновь со вторника по четверг возможны дожди и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Что касается дневной температуры, то она понизилась до 17-20 градусов тепла. С наступлением сумерек в столице Амурской области температура понижается до плюс 12-14.
В субботу может пойти дождь в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. А до того времени здесь сохранится солнечная малооблачная погода. Дневная температура выше 16-20 градусов тепла не поднимется. В ночные часы в столице островной области происходит понижение температуры до плюс 10-13.
Ну а в МАГАДАНЕ по ночам совсем не жарко – возможны перепады от минус 2 до плюс 2. Правда, днем еще тепло – воздух прогревается до плюс 3-8. Но зима уже стоит у ворот столицы Магаданской области...
Очень сухо и солнечно в эти дни будет в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Дневная температура останется неизменной – 11-15 градусов тепла. А в ночные часы воздух в столице Камчатского края остывает до плюс 7-10.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
Новости раздела
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Владивосток мечтает о платном проезде