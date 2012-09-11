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Во Владивостоке ожидается дождь

11 Сентября 2012, 00:15 | Владивосток

Неприятности, вызванные циклоном, рожденным на юге Желтого моря, позади. И теперь на большей части российского Дальнего Востока дождливая погода сменится долгожданной солнечной, хотя и не везде. Ну а в Приморском крае погодные условия на этой неделе определяет поле повышенного атмосферного давления. При этом в некоторых районах Приморья возможен-таки небольшой дождь – куда уже осенью без них...

Несмотря на то что во ВЛАДИВОСТОК вернулось солнечное бабье лето, ложкой дегтя на этой неделе станет дождь в четверг. Относительно дневной температуры, она не превысит 18-23 градусов тепла. После захода солнца в столице Приморья становится еще прохладнее - до 13-16 выше нуля.

Довольно дождливо будет на этой неделе в ХАБАРОВСКЕ - дожди в столице соседнего края ожидаются в четверг, пятницу и субботу. Дневной температурный фон останется на прежнем уровне - 18-23 градуса тепла. По ночам воздух в городе на берегу Амура остывает до плюс 13-15.

Вновь со вторника по четверг возможны дожди и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Что касается дневной температуры, то она понизилась до 17-20 градусов тепла. С наступлением сумерек в столице Амурской области температура понижается до плюс 12-14.

В субботу может пойти дождь в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. А до того времени здесь сохранится солнечная малооблачная погода. Дневная температура выше 16-20 градусов тепла не поднимется. В ночные часы в столице островной области происходит понижение температуры до плюс 10-13.

Ну а в МАГАДАНЕ по ночам совсем не жарко – возможны перепады от минус 2 до плюс 2. Правда, днем еще тепло – воздух прогревается до плюс 3-8. Но зима уже стоит у ворот столицы Магаданской области...

Очень сухо и солнечно в эти дни будет в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Дневная температура останется неизменной – 11-15 градусов тепла. А в ночные часы воздух в столице Камчатского края остывает до плюс 7-10.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам сети Интернет
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