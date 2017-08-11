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Золотой мост во Владивостоке отмечает свой первый юбилей
В связи с этим будет временно закрыто движение по мосту и запрещена парковка транспортных средств, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Ровно пять лет назад Русский мост открыли для горожан. Деловая газета «Золотой Рог» решила вспомнить, как открывали новый символ города. Ровно 5 лет назад, 11 августа 2012 года, в приморской столице торжественно был открыт мост через бухту Золотой Рог. Для многих горожан оно стало историческим и одним из самых ярких в жизни города.
Тогда утром перед мостом в районе фуникулера собрались горожане и гости города.
По мостовому переходу вначале прошла колонна ретроавтомобилей и строительной техники «ТМК». А после мост на два дня оказался полностью во власти жителей и гостей Владивостока.
Автомобильное движение открылось в понедельник, 13 августа 2012 года, с шести утра по мосту пошел транспорт – грузовые и легковые машины, пассажирские автобусы. С того момента жизнь в городе совершенно изменились.
Досье «Золотого Рога»: Длина мостового перехода Золотого моста – более 1,3 км, длина основного пролета – 737 м, высота основного пролета над уровнем моря – 64 м, высота пилонов от уровня ростверков – 226 м. Проект моста через бухту Золотой Рог был разработан консорциумом их четырех проектных организаций: ОАО «Ленгипротранс» (г. Санкт-Петербург), ЗАО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», ОАО «Приморгражданпроект» (г. Владивосток) и фирма «Леонхардт, Андре и партнеры» (Германия).
12 августа во Владивостоке будет отмечаться пятилетие со дня постройки мостового перехода «Русский мост». На полуострове Назимова в зоне расположения здания эксплуатационного центра моста пройдет торжественный митинг среди работников и пеший переход по мосту с запуском воздушных шаров.
В связи с этим будет временно закрыто движение и парковка транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог:
- с 14 часов 30 минут до 16 часов по улице Бархатной от дома № 3 до дома № 16а;
- с 14 часов 30 минут до 16 часов по направлению к мостовому переходу «Русский мост» со стороны улиц Катерной и Басаргина.
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