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Организаторы фестиваля "Меридианы Тихого" рассказали о жюри
Председателем станет российский режиссер Алла Сурикова, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в пресс-службе кинофестиваля, конкурсную программу кинофестиваля «Меридианы Тихого» ежегодно оценивает команда, состоящая из титулованных специалистов, определяющих состояние современного кинематографа. Режиссеры и продюсеры, критики и кураторы, актеры и актрисы – главный принцип формирования жюри – дать возможность взглянуть на кино с разных точек зрения, услышать мнение представителей индустрии, чьи профессиональные компетенции фокусируются на различных типах деятельности, связанных с кино.
«В этом году жюри кинофестиваля одно из самых пестрых за всю историю смотра и объединит представителей самых разных областей современного кинематографического ландшафта. Всего в него вошло 6 человек вместе с председателем жюри Аллой Суриковой», - рассказала пресс-секретарь кинофестиваля Татьяна Артемьева.
В жюри вошли представители разных стран от Японии до Португалии: Жуан Педру Родригеш (режиссер, сценарист, Португалия), Кристоф Терхеште(критик, куратор Германия), Шозу Ичияма (продюсер, Япония), Якоб Вонг (куратор, Гонконг), Кван Кён-тхек (сценарист, режиссер, Республика Корея). Все члены жюри являются титулованными специалистами в области кинематографии.
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