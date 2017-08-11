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Организаторы фестиваля "Меридианы Тихого" рассказали о жюри

11 Августа 2017, 17:00 | Владивосток

Председателем станет российский режиссер Алла Сурикова, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в пресс-службе кинофестиваля, конкурсную программу кинофестиваля «Меридианы Тихого» ежегодно оценивает команда, состоящая из титулованных специалистов, определяющих состояние современного кинематографа. Режиссеры и продюсеры, критики и кураторы, актеры и актрисы – главный принцип формирования жюри – дать возможность взглянуть на кино с разных точек зрения, услышать мнение представителей индустрии, чьи профессиональные компетенции фокусируются на различных типах деятельности, связанных с кино.

«В этом году жюри кинофестиваля одно из самых пестрых за всю историю смотра и объединит представителей самых разных областей современного кинематографического ландшафта. Всего в него вошло 6 человек вместе с председателем жюри Аллой Суриковой», - рассказала пресс-секретарь кинофестиваля Татьяна Артемьева.

В жюри вошли представители разных стран от Японии до Португалии: Жуан Педру Родригеш (режиссер, сценарист, Португалия), Кристоф Терхеште(критик, куратор Германия), Шозу Ичияма (продюсер, Япония), Якоб Вонг (куратор, Гонконг), Кван Кён-тхек (сценарист, режиссер, Республика Корея). Все члены жюри являются титулованными специалистами в области кинематографии.

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Теги: меридиан тихого  кинофестиваль  кино 



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