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На выходных во Владивостоке будет до +28 °C
Ночью температура понизится на 10 градусов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру»
Во Владивостоке сегодня, 11 августа, облачная погода, утром местами туман, морось. Температура воздуха без существенных изменений, +20…+23 °C.
В эти выходные дни погоду в Приморском крае будет формировать антициклон. Он обеспечит спокойную, со слабым ветром погоду.
Осадков в Приморье не ожидается. Антициклональное поле и отсутствие облаков увеличат ночное выхолаживание, минимальная температура воздуха ночью +11…+17 °С, на востоке края +5…+10 °С.
Днем в континентальных районах края будет солнечно, на побережье будут очаги слоистой облачности.
Во Владивостоке облачно, днем с прояснением. Температура воздуха ночью +16…+19 °С, днем +22…+25 °С, в пригороде до +28 °С.
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