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Первый иностранец въехал по электронной визе на Дальний Восток
Первым иностранцем, въехавшим во Владивосток по электронной визе, стал гражданин Саудовской Аравии, сообщил статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Первый въезд был совершен через аэропорт Кневичи. Отмечу, что сейчас работает два пункта пропуска. Кроме аэропорта приехать можно через морской пункт пропуска во Владивостоке. Электронные визы уже получили 166 человек. Это статистика за двое суток. Каждый день мы видим, как желающих получить визы становится все больше, особенно востребована такая виза у жителей КНР и Японии», – рассказал Павел Волков.
По статистике за двое суток, за электронной визой обратились граждане 10 стран. Ее получили граждане Китая (78 человек), Японии (61 человек), Марокко (14 человек), Алжира (3 человека), Индии (3 человека), Ирана (2 человека), Саудовской Аравии (2 человека), Кувейта (1 человек), Сингапура (1 человек) и Туниса (1 человек).
Иностранцы могут оформить однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу. Для этого нужно подать заявление на специальном сайте, заполнив форму и приложив фотографию. «Оформить электронную визу можно достаточно быстро. Заявления рассматриваются оперативно. По закону, не позднее 4 дней иностранец получает либо визу, либо обоснованный отказ. В последнем случае ему нужно будет получать обычную визу», – уточнил замминистра.
Напомним, как ранее сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, за первые сутки электронную визу оформили 90 иностранных граждан. С января 2018 года по электронной визе можно будет приехать на Камчатку и в Сахалинскую область.
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