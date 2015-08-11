Жители Владивостока выразили свою скорбь пострадавшим 70 лет назад в Хиросиме и Нагасаки

Жители Владивостока провели общественную акцию и выразили свою скорбь у дверей Генерального японского консульства в связи с тем, что США сбросили атомные бомбы на города Хиросима и Нагасаки 70 лет назад. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи.

Более тысячи бумажных журавликов, несколько десятков свечей и гвоздик были разложены у входа в ведомство. Таким символичным образом была проведена акция, посвящённая 70-летней годовщине трагедии, собрала около трех десятков человек.

По словам организаторов, подобные акции необходимы для того, чтобы сохранить мировую историю. Такие события необходимо помнить столетиями и знать, что ядерное оружие может убить всех.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.