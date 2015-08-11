Владивостокцы уже три года ездят по Золотому мосту

11 августа исполнилось три года со дня открытия одной из главных достопримечательностей Приморского края – мостового перехода через бухту Золотой Рог, более известного как Золотой мост. В связи с этим событием «Приморская газета» вспомнила самые знаменательные даты, связанные с возведением «именинника».

На самом деле, удивительно, что мост через бухту Золотой Рог был возведен только в XXI веке, ведь впервые идея была выдвинута еще в конце XIX века. Однако ее реализации помешала русско-японская война.

Второй шанс мост через Золотой Рог получил в 1959 году, когда Владивосток посетил первый секретарь ЦК КПСС Хрущев. Никита Сергеевич хотел сделать Владивосток «городом лучшим, чем Сан-Франциско». В 1969 году мост даже был включен в генеральный план застройки города, но построен так и не был.

С распадом Советского Союза автомобилизация Владивостока заметно ускорилась и постепенно превысила все разумные нормы. Альтернативный путь с мыса Чуркин в центральную часть города стал необходим, как воздух, и в середине «нулевых» наконец были сделаны первые реальные шаги к воплощению столетней мечты владивостокцев.

2007 год – завершена разработка проекта мостового перехода. Генеральным проектировщиком всего объекта, включая вантовый мост, тоннель и транспортные развязки, была компания ЗАО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург»;

18 июня 2008 года – подведены итоги конкурса на строительство моста. Генеральным подрядчиком стала Тихоокеанская мостостроительная компания, субподрядчиками — Дальмостострой, Примавтодор и ряд других организаций;

25 июля 2008 года – начало строительства туннеля под площадью фуникулера для въезда на мост со стороны улицы Гоголя;

5 августа 2009 года – для опор путепровода моста через Золотой пробурена первая скважина;

10 сентября 2009 года – мостовики начали бетонирование первого пилона моста;

17 ноября 2009 года – на проектную высоту выведены седьмая и шестая опоры, расположенные со стороны центра города;

14 апреля 2012 года – установлена центральная секция моста, соединившая его северную и южную части;

28 апреля 2012 года – в 14:30 была завершена сварка заключительного шва на пролете моста;

11 августа 2012 года – в 11:00 состоялась торжественная церемония открытия моста через бухту Золотой Рог.

На продолжительный период мост стал пешеходным и был доступен для любого жителя или гостя Приморского края.

Уже три года маршрут колоны демонстрантов лежит через новый символ Приморья – Золотой мост. Впервые Первомай отметили на Золотом мосту в 2013 году по инициативе Губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

За три года по Золотому мосту в составе Первомайской демонстрации прошли более 100 тысяч человек. Традиционно 1 мая мост через бухту Золотой Рог становится пешеходным на весь день, а после жители и гости города могут до глубокой ночи гулять по мосту, наслаждаясь необыкновенными видами Владивостока.

Кроме того, мост стал настоящим символом Приморья, фигурируя на всех фотографиях гостей и жителей города. Уже не раз там снимали фильмы и клипы. И хотя три года для подобных сооружений – не срок, мост уже оброс мифами и историями. Теперь даже сложно представить, как жили во Владивостоке без такой необходимой «золотой эстакады».

ДОСЬЕ ZRPRESS.RU: Общая протяженность сооружения с транспортными развязками превысит два километра. Длина самого моста - около 1400 метров, основного пролета – 733 метра. Высота над зеркалом воды – 60 метров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.