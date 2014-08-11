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Во Владивостоке завтра отключат горячую воду
11 Августа 2014, 17:39 | Владивосток
В связи с продолжением ремонтных работ по подготовке к отопительному сезону, во Владивостоке на сутки будет отключено горячее водоснабжение, сообщает в пресс-служба ОАО «ДГК».
С 9-00 часов 12 августа до 17-00 часов 13 августа от горячего водоснабжения будут отключены потребители Владивостока, чьи дома расположены на ул. Нерчинская, 2, 4, 6, 8, 10, 23, 25.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Теги: вода горячая вода отключение
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