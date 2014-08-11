Во Владивостоке завтра отключат горячую воду

В связи с продолжением ремонтных работ по подготовке к отопительному сезону, во Владивостоке на сутки будет отключено горячее водоснабжение, сообщает в пресс-служба ОАО «ДГК».

С 9-00 часов 12 августа до 17-00 часов 13 августа от горячего водоснабжения будут отключены потребители Владивостока, чьи дома расположены на ул. Нерчинская, 2, 4, 6, 8, 10, 23, 25.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.