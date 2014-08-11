Владивостокцев приглашают принять участие в экологическом проекте "Остров Мечты"

13 августа на острове Рейнеке начнет свою работу природоохранный экологический волонтерский лагерь. В рамках лагеря будут проведены мероприятия по очистке и облагораживанию островной территории, а также агитационно-просветительская работа с туристами и жителями острова.

Как рассказали в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, палаточный лагерь волонтеров будет располагаться на популярном пляже острова. Ежедневно участники будут ходить в экологические рейды - разбирать и сортировать мусор со стихийных свалок, доносить до отдыхающих на острове методы обращения с отходами, собирать статистические данные и патрулировать территорию. В свободное время участников ждет насыщенная развлекательная программа. Сроки проведения лагеря: с 13 по 31 августа.

Принять участие в проекте можно, заполнив анкету-заявку и отправив её на адрес: green.talyanka@gmail.com.

Дополнительная информация по телефонам: 8-924-729-33-24 (Наталья Якунина) и 8-924-434-23-47 (Ян Мачильский).

ZRPRESS.RU, Владивосток.