Во Владивостоке начался ремонт дороги на улице Верхнепортовой

На улице Верхнепортовой во Владивостоке начался комплексный ремонт дороги и пешеходной зоны. Протяженность ремонтируемого участка составляет почти три километра - от железнодорожного вокзала до Казанского моста и далее к стадиону МГУ им. Невельского. Работы проводятся в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

В настоящее время на Верхнепортовой демонтируют бордюрный камень и фрезеруют старое дорожное покрытие. Затем дорожники установят 4700 дорожных и 2200 тротуарных бортовых камней, заменят порядка 140 люков и решеток инженерных сетей. А также в ходе ремонтных работ будет заасфальтировано около 40 тысяч квадратных метров дороги и тротуара.

Напомним, что в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон будет выполнен на семи городских улицах. Отремонтируют Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), автомобильные дороги по Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома №42а до дома №53 по ул. Фадеева).

На пяти объектах работы уже ведутся. Отдел технического надзора администрации Владивостока осуществляет ежедневный контроль качества выполнения работ.

Светлана СМИРНОВА.