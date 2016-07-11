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Владивосток с размахом отметил День семьи, любви и верности (Фото)
С 2008 года 8 июля вся страна отмечает День семьи, любви и верности – российский аналог Дню святого Валентина. Как сообщил корреспондент «Золотого Рога» с места события, Владивосток не остался в стороне и отпраздновал эту дату с теплотой и весельем.
Жители всех возрастов собрались у краевого Дома молодежи на торжество, организованное администрацией города Владивосток. В этот светлый праздник для горожан были подготовлены концерт, всевозможные викторины и конкурсы. На сцене выступали местные вокалисты и ансамбли, а детишек развлекали герои мультфильмов и сказок. Подарки получали не только активные ребята, но и взрослые: так, пара, признавшаяся в любви друг к другу, получила билет на спектакль.
Это преимущественно православный праздник, почитающий святых Петра и Февронию, покровителей семьи и брака. По всему Приморью в этот день брачный союз заключили 160 пар.
«Цените, любите, сохраняйте свои семьи – это самое главное, что есть у человека в жизни» - говорит в своем поздравлении заместитель главы администрации города Елена Щеголева.
Пришедшие получили заряд хорошего настроения и душевного тепла на все не менее праздничные выходные.
Полина ЛАПИНА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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