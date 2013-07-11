Во Владивостоке китайские шеф-повара устроят кулинарное шоу с дегустацией

12 июля в клубе «SanReMo» (ул. Набережная, 9) в 12.00 откроется «Фестиваль культуры и кулинарии стран Северо-Восточной Азии». Делегация китайских поваров продемонстрирует жителям Владивостока секреты приготовления блюд национальной кухни.

«Фестиваль культуры и кулинарии стран Северо-Восточной Азии» стал доброй традицией для города Суйфэньхэ, где он проводится с 2011 года. Однако в этом году по приглашению Администрации Приморского края мероприятие впервые в своей истории пройдет в «гостевом формате». Главным событием развлекательной программы станет серия мастер-классов с дегустацией блюд, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Ассоциации рестораторов и отельеров.

Так, на специально оборудованной площадке четыре популярных шеф-повара из города Суйфэньхэ Ма Лунь, Сун Чжентао, Гуо Тао, Соу Байчянь поочередно устроят настоящее кулинарное шоу и покажут премудрости приготовления северо-восточной китайской кухни. На празднике будет представлено в общей сложности около 10 традиционных китайских блюд, среди них любимые многими владивостокцами свинина в кисло-сладком соусе (Гуо бао жо), рыба в кисло-сладком соусе, жареная свинина и др. Кроме того, китайские повара расскажут о традициях и кулинарных особенностях Северного Китая.

«Процесс глобализации ускорил культурный обмен между Дальним Востоком и Китаем. Данный фестиваль – тому подтверждение. Благодаря празднику мы становимся еще ближе, что действительно способствует расширению областей сотрудничества. А тот факт, что фестиваль впервые пройдет за пределами Суйфэньхэ, демонстрирует развитие Владивостока как важного туристического центра АТР», – отметил Роман Иванищев, председатель экспертного совета по развитию туризма в Приморском крае.

Стоит отметить, что фестиваль пройдет в караоке-клубе «SanReMo» 12 июля с 11.30 (сбор гостей) до 16:00. Посетить мероприятие приглашаются не только шеф-повара Владивостока, рестораторы и представители СМИ, но и жители города.

ZRPRESS.RU, Владивосток.