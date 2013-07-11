Во Владивостоке новая дорога-дублер разгрузит основную магистраль

В ходе еженедельного выездного совещания по вопросу качества ремонта дорог глава Владивостока Игорь Пушкарёв прошел по улицам Первореченского района города – Днепровской, Южно-Уральской, а также оценил ход строительства дороги-дублёра, которая свяжет улицу Днепровскую с Вострецова, Печорской и проспектом 100-летия Владивостока.

Специалисты доложили главе города, что в 2013 году в Первореченском районе капитальный ремонт дорожного полотна будет проведён на 35 объектах, 24 из них – уже в работе - ведётся замена бордюрного камня, подготовка основания и асфальтирование. Полностью завершены работы от остановки общественного транспорта до домов № 41-42 по улице Днепровской, отремонтирован внутриквартальный проезд, ведущий от домов №№ 13, 15 к домам №№ 17, 23 по улице Гамарника, завершён ремонт придомовой территории по ул. Героев Варяга, 7, Котельникова, 16-18, Карбышева, 20.

В ходе объезда глава Владивостока Игорь Пушкарёв прошел по внутриквартальному проезду вдоль домов №№ 24а, 30, 32, 34, 36 по улице Днепровской, где подрядная организация проводит замену слоёв дорожной одежды, бордюрного камня, восстанавливает люки смотровых колодцев инженерных сетей и готовятся начать укладку асфальтобетонного покрытия. После беседы с жителями микрорайона, которые поблагодарили мэра за ремонт дороги, глава города дал поручение включить в план ремонта на 2014 год внутриквартальный проезд вдоль дома № 38 по улице Днепровской.

Следующим объектом стал проезд вдоль домов № 51 – 55 по улице Днепровской, где глава Владивостока поручил учесть пожелания жителей, а именно – прочистить ливневый колодец, восстановить решетку ливнеприёмника, провести аварийный ремонт внутриквартального проезда с обратной стороны домов, а также включить в план ремонта 2014 года.

Главным объектом осмотра стала строящаяся дорога, которая свяжет улицу Днепровскую с Вострецова, Печорской и проспектом 100-летия Владивостока. Проект строительства нового транспортного узла разделен на несколько этапов. Первый этап строительства в настоящее время ведёт муниципальное предприятие «Дороги Владивостока». На объекте производятся работы по выносу инженерных сетей, выборка грунта (вывезено более 7000 кубометров) и устройству системы ливневой канализации.

«Дорога должна быть с бетонным основанием, устройством системы ливневой канализации и освещением, - подчеркнул глава Владивостока Игорь Пушкарёв, - Когда новая дорога будет построена полностью, это позволит разгрузить основные магистрали, в частности, позволит минимизировать количество большегрузного транспорта на основных дорогах».

Как доложил начальник управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока Леонид Вильчинский, проектом предусмотрено устройство системы новой ливневой канализации - ливневые лотки будут уложены под тротуарами по обе стороны дороги, а по центру дороги проложат трубы большого сечения, которые выведут в существующую систему ливневой канализации. Кроме того, дорога будет построена с бетонным основанием, толщина которого составит 18 сантиметров. После этого будет уложено асфальтобетонное покрытие в два слоя, а третий слой будет выполнен из щебеночномастичного асфальтобетона.

«На втором участке объездной дороги работы начнутся уже в этом году – планируется проведение земляных работ, строительство подпорных стен, вынос инженерных коммуникаций и устройство системы ливневой канализации. В следующем останется лишь уложить асфальтобетонное покрытие», - подчеркнул начальник управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока Леонид Вильчинский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.